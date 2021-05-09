Papa Franciscus Kudüs Açıklaması Yaptı

İşgal altında bulunan Doğu Kudüs'te İsrail polisi tarafından yapılan saldırılar ile ilgili olarak katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus bazı açıklamalarda bulundu ve ilgili konu hakkında düşüncelerini belirtti. Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, ,İsrail polisinin işgal altında olan Doğu Kudüs'te saldırı düzenlemesinin endişeye sebep olduğunu açıkladı. Filistinlilere yönelik olarak yapılan saldırı ardından yükselen tansiyon nedeniyle duyulan endişe, katoliklerin ruhani lideri tarafından dile getirildi. Papa Franciscus Vatikan’da bulunan Aziz Petrus Meydanı'na bakan çalışma ofisinin penceresinden yapmış olduğu geleneksel pazar duası ardından Kudüs'teki gelişmeler hakkında da konuştu.

Vatikan devlet Başkanlığı ve katoliklerin ruhani lideri geleneksel olarak yaptığı pazar duası ardından Kudüs’ün şiddetin olmadığı bir buluşma yeri olması adına dualar ettiğini dile getirdi. Bunun yanı sıra yine Kudüs'te yaşanan gelişmelerin de özel bir endişe ile Papa Franciscus tarafından takip edildiği belirtildi. Katoliklerin ruhsal lideri yapmış olduğu açıklamada kutsal şehrin çok kültürlü ve çok dinli kimliğine saygı duyulması ve bunun yanı sıra kardeşliğin üstün gelmesi adına herkesi ortak çözümler aramaya davet ediyorum, şeklinde açıklamalara yer verdi. Yapılan şiddetin yalnızca şiddet üreteceğini ifade eden Papa Franciscus, artık çatışmalara yeter diyorum, dedi.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan ve işgal altında bulunan Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde meydana gelen Filistinlilere zorunlu göç tehdit sebebiyle gergin günler yaşanmakta. İsrail polisi tarafından Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılar da kutsal kentteki gerilimin tırmanmasına neden oluyor. 7 Mayıs tarihinde İsrail polisi, teravih namazı kılındığı sırada Mescidi Aksa'da bulunan cemaate plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale edip saldırıda bulunmuştu. Yaşanan bu gelişmeler ardından Filistin Kızılayı ise İsrail polisinin yapmış olduğu müdahale sebebiyle 205 Filistinlinin yaralandığı bilgisini kamuoyuna duyurmuştu. Bunun yanı sıra, İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde de 90 kişi yaralanmış ve yaralananlar arasında çocuklar ve 1 yaşında bebeğin de oldu Filistin Kızılayı tarafından açıklanmıştı. Bugün ise sabah namazı ardından İsrail polisi tekrardan Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate ses bombaları ve plastik mermi ile müdahalede bulunmuş ve 10 kişinin yaralandığı birisine ulaşılmıştı.