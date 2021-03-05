Papa Francis'ten Irak'a kritik ziyaret!

Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in Irak'ta önemli temaslar gerçekleştireceği öğrenildi. Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Francis'in İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Fiumicino-Leonardo da Vinci Havalimanı'na gittiği bildirildi. Papa Francis'in uçakla Irak'ın başkenti Bağdat'a ulaştığı bildirildi.

Ziyaret programı

Papa Francis'in 8 Mart'a kadar Irak'ta bulunacağı öğrenildi. Vatikan tarafından yayımlanan raporda, Papa Francis'in öncelikle Irak'ın başkenti Bağdat'ta üst düzey temaslar gerçekleştireceği ifade edildi. Söz konusu raporda, 6 Mart günü Papa Francis'in Şiilerin en büyük dini mercii olan Ayetullah Ali Es-Sistani ile Necef'te bir araya geleceği kaydedildi. Papa Francis'in Ezidilerle de görüşeceği belirtilen raporda, Erbil'de 7 Mart günü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile görüşmede bulunacak olan Papa Francis'in Musul ve Karakuş'a gitmesinin ardından 8 Mart günü Vatikan'a geri döneceği aktarıldı.

"Af ve uzlaşı için yalvarmak amacıyla geliyorum"

Papa Francis, Irak'ı ziyaret eden ilk Papa olarak kayıtlara geçti. Irak'ı ziyaret etmeden önce mesaj yayımlayan Papa Francis, söz konusu ülkeye tövbekâr bir hacı olarak gideceğini aktarmıştı. Papa Francis, herkesin kardeş olduğunu tekrarlamak üzere Irak'a gideceğini belirterek, senelerdir süren terörizm ve savaştan sonra af ve uzlaşı için Tanrı'ya yalvarmayı amaçladığını söylemişti. Tanrı'dan gönüllülere teselli isteyeceğini kaydeden Papa Francis, yaralılara da şifa dileyeceğini aktarmıştı. Papa Francis, "Hristiyanları, Yahudileri ve Müslümanları bir arada tutan İbrahim babanın adına farklı dini kökenlerden insanlarla beraber dua etmek için Irak'a gittiğini" ifade etmişti.

"İstikrara faydası olacak"

Papa Francis'in Irak ziyaretine ilişkin açıklamada bulunan Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş, bu durumun bölgesel istikrara fayda getireceğini kaydetti. Göktaş, Türkiye'nin bundan memnun olacağını ifade ederek, Papa Francis'in sıkıntılı bir süreçte Irak'ı ziyaret ettiğini söyledi. Bütün sıkıntılara rağmen Papa Francis'in Irak'ın davetini kabul ettiğine dikkat çeken Göktaş, Katoliklerin ruhani liderinin gösterdiği kararlılık sonucu böyle bir ziyaretin gerçekleştiğini aktardı.

"İlk kez bir Papa ziyaret ediyor"

Göktaş, Papa Francis'in Irak'a yönelik ziyaretinin birçok bakımdan "ilk" olacağını ifade ederek, Papa Francis'in koronavirüs sürecinde ilk defa yurt dışına çıktığını söyledi. İlk defa bir Papa'nın Irak'ı ziyaret ettiğini belirten Göktaş, Papa'nın ilk defa Şiilerin ruhani lideriyle de bir araya geleceğini aktardı.

"Moral olacak"

Göktaş, Irak'ın son dönemde ilk defa olumlu bir gelişmeyle gündeme geldiğine dikkat çekerek, söz konusu ziyaretin Irak'a birçok konuda moral vereceğini söyledi. Papa Francis'in Katoliklerin ruhani lideri olması dolayısıyla ziyaretin daha çok dini niteliğe sahip olduğunu belirten Göktaş, Papa Francis'in Irak'ta bulunan Hristiyanların da yanında olduğu mesajını vermeyi hedeflediğini ekledi.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 15:51