Papa Francis: Din, terör tarafından kullanılıyor!

Irak'a tarihî bir ziyaret gerçekleştiren Papa Francis, Ur şehrine gitti. Hristiyan din adamları ile Müslüman din adamları, burada Papa Francis'i karşıladı. Papa Francis gelirken ilahilerin ve folklor ezgileri işitildi. Koronavirüs sürecinde yurt dışına yönelik ilk ziyaretini Irak'a yapan Papa Francis'in, Ur şehrinde Kur'an-ı Kerim'i dinlediği görüldü.

"Birbirimizi sevelim"

Papa Francis, birlik ve beraberliğin Ur şehrinde başladığını belirterek, herkesin İbrahim Peygamber'in torunları olduğunu söyledi. Herkesin birbirini sevmesi ve ortak hareket etmesi gerektiğini aktaran Papa Francis, Irak topraklarının hep beraber yeniden canlandırılabileceğini dile getirdi.

"Din kullanılıyor"

Papa Francis, dinin terör tarafından kullanıldığını belirterek, bu nedenle dinin bir kılıf olarak görülmesine müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi. Terörün Irak'ı da hedef aldığına dikkat çeken Papa Francis, din özgürlüğü ile düşünce özgürlüğünün savunulması gerektiğini belirtti.

"Kardeşliğimize güç kazandıralım"

Papa Francis, kardeşliğe güç kazandırılması gerektiğini belirterek, barışçıl hayatı tesis etmeden ve insanların birbirlerine yönelik desteği olmadan bölgeye istikrar ve barışın gelemeyeceğini aktardı.

"Dayanışmayla koronavirüsü yenebiliriz"

Dayanışmayla ve önlemlerle koronavirüsün üstesinden gelinebileceğini kaydeden Papa Francis'in açıklamalarının ardından hem Hristiyan din adamları hem de Müslüman din adamları dua etti.

Hac merasimi düzenleyecek

Irak'a tövbekâr bir hacı olarak geldiğini belirten Papa Francis'in Ur şehrinde hac merasimi düzenleyeceği tahmin ediliyor. Papa Francis'in daha sonra Bağdat'ta bulunan Mar Yusuf Kilisesi'ne gideceği öğrenildi. Katoliklerin ruhani liderinin, böylece Bağdat'taki programını bitireceği aktarıldı. Papa Francis'in 7 Mart Pazar günü de Musul ve Erbil'e gideceği bildirildi.

Şiilerin ruhani lideri ile görüşmüştü

Bugün Papa Francis, Şiilerin ruhani lideri olan Ayetullah Ali es-Sistani ile görüşmede bulunmuştu. Vatikan Devlet Başkanı, 2010 senesinde teröristler tarafından hedef alınan Seyyidet'ül Necat Kilisesi'ni ziyaret etmişti. Buradan büyük bir coşkuyla karşılanan Papa Francis, Kildani ve Süryani kanaat önderleri ile görüşmede bulunmuştu.

İlk defa bir Papa Irak'ı ziyaret etmiş oldu. Öte yandan, Papa ilk defa Şiilerin ruhani lideri ile görüştü. Papa, koronavirüs sürecinde yurt dışına yönelik ilk ziyaretini Irak'a yaptı. Yani Papa'nın Irak ziyareti ilklerle dolu oldu.