Papa Francis, Aylan Kurdi'nin babasıyla bir araya geldi!

Papa Francis'in koronavirüs sürecinde ilk yurt dışı ziyaretini Irak'a gerçekleştirmesi dünyanın gündemine oturdu. Katoliklerin ruhani lideri, Irak'ın başkenti Bağdat'ta karşılandı. Papa Francis, daha sonra da Şiilerin ruhani lideri Ayetullah Sistani ile Necef'te bir araya geldi. İbrahim Peygamberin doğduğu yer olarak bilinen Ur harabelerinde açıklamada bulunan Papa Francis, daha sonra Musul ile Kuzey Irak'a gitti. Irak'ı şu ana kadar hiçbir Papa'nın ziyaret etmediği biliniyor. Böylece son ziyaret ile birlikte tarihte ilk defa bir Papa Irak'a gitmiş oldu.

Aylan Kurdi'nin babası ile görüştü

Papa Francis, Erbil şehrinde Aylan Kurdi'nin babası ile görüşmede bulundu. Konuya ilişkin açıklama Vatikan'dan geldi. Söz konusu açıklamada, Erbil şehrinde bulunan Franso Hariri Stadyumu'nda ayin gerçekleştirildiği belirtilerek, söz konusu ayinden sonra Papa Francis'in Aylan Kurdi'nin babası olan Abdullah Kurdi ile bir araya geldiği ifade edildi.

Teşekkürlerini sundu

Papa Francis'in Abdullah Kurdi'nin acısını paylaştığı kaydedilen açıklamada, Abdullah Kurdi'nin Katoliklerin ruhani liderine teşekkürlerini sunduğu kaydedildi. Aylan Kurdi'nin fotoğrafını Papa Francis'e veren Abdullah Kurdi, çocukların durumunu ve soğuğu anlattığı zaman Papa Francis'in ağlamaya başladığını söyledi.

Aylan Kurdi'ye ne olmuştu?

2 Eylül 2015 tarihinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yunanistan'a gitmek üzere kullandıkları lastik botun batması neticesinde Suriyeli Aylan Kurdi, abisi ve annesi dâhil 5 kişi hayatını kaybetmişti. 3 yaşındaki Aylan Kurdi'nin cesedi sahile vurmuş, bu durum mülteci meselesini yeniden gündeme getirmişti.

Sadece dua etmişlerdi

Katolik liderler tarafından Orta Doğu'ya yönelik gerçekleştirilen ziyaretler genellikle istenen neticeleri sağlamıyor. İsrail tarafından Filistin'deki toprakların işgal edilmesi gibi pek çok konuda Vatikan pasif bir tutum sergiliyor. Bu durum Arap dünyasında yer alan Ortodoks Hristiyanları ve Müslümanları huzursuz ediyor. Vatikan, hatırlanacağı üzere 2003 senesinde Irak'ın işgali esnasında sadece dua etmişti. Öte yandan Papa Francis, daha önce 12 mülteciyi konuk etmiş, söz konusu mültecilerin ayaklarını yıkayarak öpmüştü. Bu durum şov olarak nitelendirilmişti.

Batılı ülkelerin gölgesinde

Haçlı Seferleri'nin gerçekleştirilmesindeki rolü de unutulmayan Vatikan'ın Batılı ülkelerin gölgesinde bulunduğu söyleniyor.

Orta Doğu ile temaslar nasıl başlamıştı?

Katolik lideri Papa 6'ncı Paul, Ürdün'e 1964 senesinde ziyaret gerçekleştirmişti. Söz konusu ziyaret ile ilk kez bir Papa'nın Orta Doğu'ya gittiği görülmüştü. 6'ncı Paul, 1965 senesinde bir deklarasyon yayınlamış ve Hristiyan olmayan kişiler ile iyi ilişkiler kurulması gerektiğini bildirmişti. Papa XVI. Benedikt, 2005-2013 yılları arasında görev yürütmüş ve İslam karşıtı fikirlerini sık sık dile getirmişti. Söz konusu isim daha sonra sağlık problemleri yüzünden görevi bırakmak zorunda kalmıştı.

Camiye ilk kez gidilmişti

2001 senesinde Suriye'ye giden Papa 2'nci Jean Paul, başkent Şam'da bulunan Emevi Camii'ni ziyaret etmişti. Böylece tarihte ilk kez bir Papa, bir camiyi ziyaret etmişti. Suriye Müftüsü Şeyh Ahmed Kuftaru da Papa 2'nci Jean Paul'un yanında yer almıştı. Emevi Camii'nin içerisinde Hz. Yahya'nın kafasının gömülü bulunduğu düşünülen kubbeli bir yapı mevcut.