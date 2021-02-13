Panik Yaşandı: Kırıkkale’de Otobüste 2 Koronavirüslü Çıktı!

Kamil Koç turizmin Artvin-Antalya seyahatini yapan otobüsü, Samsun-Kırıkkale yolunda koronavirüs tedbirleri kapsamında jandarma tarafından durduruldu ve herkesin HES kodu kontrol edildi. Otobüste yapılan kontrolde 2 kişinin koronavirüs testinin sistemde pozitif olarak görüldüğü tespit edildi.

31 kişi öğrenci yurdunda karantinaya alındı

Sistemde iki yolcunun pozitif olmasının görülmesinin ardından Valilik bünyesindeki Salgın Denetim Merkezi ekipleri, 29’u yolcu olmak üzere 31 kişiye Yüksek İstisas Hastanesi’nde koronavirüs testi yaptı. Testlerin ardından 31 kişi Hatice hanım Kız Öğrenci Yurdu’nda karantinaya alındı.

Bununla birlikte, koronavirüs izolasyon kurallarını ihlal gerekçesi ile 2 yolcu ve otobüs firmasına 4 bin 50 TL para cezası kesildi.