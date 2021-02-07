Pandemide Gizli Gizli Buluşup Vakıfta Zikir Çektiler

Şanlıurfa'da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Şanlıurfa'da Abdülkadir Geylani Vakfı'ndaki zikir görüntüleri büyük tepkiye neden oldu. Abdulkadir Geylani Vakfında çekildiği Anlaşılan ve sosyal medyada yayınlanan görüntüler akıllara durgunluk veren cinsten. Pandemi kuralları adeta hiçe sayıldı. Yüzlerce erkek el ele tutuşarak, kol kola girerek zikir çekti. Ne mesafe, ne maske ne de kurallar hepsi hiçe sayıldı.

Vakıf, pandemiden dolayı alınması gereken tedbirleri adeta hiçe saydı. Görüntüleri Şanlıurfa Abdulkadir Geylani Vakfında çekildiği ortaya çıkınca, vakıf toplanıp yapılan zikirlerin kendilerinden habersiz bir şekilde yapıldığını öne sürdü.

Vakfın yapmış olduğu açıklamada zikrin, Suriye'deki savaştan kaçıp Türkiye'ye yerleşen, unvan ve isminin baş harfleri ile tanımladığı Ş.U.K’nın sevenleri tarafından toplanıp zikir yapıldığı ve vakfın bu yapılan zikirden haberi olmadığı ve zikir için izin alınmadığını belirtti.

Yapılan zikrin Abdulkadir Geylani Vakfı yönetiminden tamamen habersiz olarak yapıldığı ileri sürüldü. Vakıf Facebook hesabı üzerinden açıklama yaptı, yapmış olduğu açıklamada, ''Suriyedeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen yerleşen Suriyeli şehin sevenleri tarafından zikrin yapıldığını belirterek, pandemi kuralları ihlal edilerek yapılan etkinlik görüntülerinin sosyal medya yayınlanması üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla vakfımızca aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur'2

Yaptığı açıklamanın devamında ise, Suriye'de yaşanan iç karışıklıklar sebebiyle Türkiye'ye gelen ve İstanbul'da ikamet eden bir günlüğüne Şanlıurfa'ya gelen, Abdülkadir Geylani Vakfı'na ait hizmet binasında misafir edilen Ş.U.K’yi ziyarete gelen sevenleri tarafından Abdülkadir Geylani Vakıf yönetiminden herhangi bir izin alınmadan zikrin düzenlendiği, pandemi kurallarına uygun olmayan bir şekilde icra edilen etkinliğin, Abdülkadir Geylani Vakfı öğrenilmesi üzerine derhal müdahale edilerek sonlandırıldığı, Ayrıca pandemi ile mücadele süreci dikkate alınarak bu tür durumlardan bir daha yaşanmaması için vakfın gerekli her türlü tedbirin alındığı hususunu, kamuoyu ile paylaştılar.