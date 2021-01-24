Pandemi Yardımları Devam Ediyor! 2 Yardım daha

Devlet her daim annelerimizin yanındadır. Bununla birlikte de vatandaşlarımız annelere yapılan yardımlar nelerdir? Annelere devlet tarafından yapılacak olan destek ödemelerinin başvuru şartları nelerdir? gibi pek çok soru vatandaşlarımız tarafından oldukça merak edilmektedir.

Vatandaşlarımız tarafından devlet yardımlarına olan ilgi oldukça artmıştır vatandaşlarımız bu yardımlardan faydalanmak istiyorlar. Vatandaşlarımız tarafından yapılacak olan yardımlar pek çok vatandaşımız tarafından bilinmiyor. Yardımları bilen vatandaşlarımız da bu yardımlara nasıl başvuru yapacaklarını ve şartlarını bilmiyorlar. Bunun için de vatandaşlarımız tarafından bu yardımlar vatandaşımızın gündemindedir ve araştırılmaktadır. Korona virüs bütün vatandaşlarımızı olumsuz yönde etkilemiştir. Bunun için de vatandaşlarımız devlet tarafından yapılan hiçbir yardımı kaçırmak istemiyorlar. Vatandaşlarımız tarafından yapılacak olan yardımlar için vatandaşlarımız sırada bekliyorlar.

DEVLET YARDIMLARI DEVAM EDİYOR!

Vatandaşlarımız tarafından yapılacak olan devlet yardımları için vatandaşlarımız oldukça merakla bekliyorlar. Vatandaşlarımız tarafından yapılacak olan talepler de korona virüs süreci uzadıkça her geçen gün daha da artmaktadır. Vatandaşlarımız tarafından yapılacak olan yardımlar için vatandaşlarımız sırada bekliyorlar. Korona virüs süreci başta işsizlik olmak üzere pek çok sıkıntıyı beraberinde getirmiştir. Vatandaşlarımız korona virüs ile birlikte ekonomik anlamda oldukça sıkıntıya düşmüşlerdir. Bununla birlikte de vatandaşlarımız devletten gelecek olan yardımlara yoğunlaşmışlardır. Sosyal devlet anlayışına sahip olan devletimiz de vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak her daim vatandaşımızın yanında olmaktadır.

Vatandaşlarımız tarafından devlet tarafından gelecek olan her türlü yardımlar oldukça önemlidir. Devletimiz tarafından yapılan yardımların başında da annelere yapılan yardımlar gelmektedir. Devlet tarafından vatandaşlarımıza pek çok destek ödemesi sağlanmaktadır. Bu yardımlardan bir tanesi de çalışan annelerimize yapılan destek ödemesidir. Çalışan annelerimize eğitimli ve güvenilir bakıcılar bulmaları için destek ödemesi sağlanıyor. Devletimiz tarafından yapılacak olan yardımın amacı çalışan annelerin çocuklarını bırakırken güvenli bir yer bulmakta zorlandıkları için annelerimize bakıcı desteği sağlanacak ve bu bakıcılar da eğitimli olacaklarıdır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

T.C. vatandaşı olmak

Projeden yararlanmak isteyen annenin tam zamanlı çalışıyor olması

Çocuğun 0-60 aylık olması

Çocuk ile annenin ikametgâh adresinin aynı olması

Annenin işçi statüsünde olması

Başvuran annenin kazancının aylık asgari ücretin iki katını aşmıyor olması

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Anne ve çocuğun nüfus cüzdanı

Anne ve çocuğun ikametgâh adresi

Annenin tam zamanlı çalıştığını gösteren SGK dokümanı

DEVLET YARDIMLARI İSTİHDAM SAĞLIYOR!

Vatandaşlarımız tarafından devlet yardımları oldukça önemlidir. Korona virüs sebebiyle vatandaşlarımız oldukça sıkıntılı süreçler geçirmişlerdir. Bu ekonomik sıkıntıların başındaki etken de vatandaşlarımız için işsizlik olmuştur. İşsizlik zaten vatandaşlarımız tarafından ülkemizin en büyük sıkıntılarından bir tanesiydi. Korona virüs ile de birlikte gelen ekonomik alandaki dengelerin de değişmesi ile birlikte vatandaşlarımız işsizlik konusunda da çok zor durumlara düşmüşlerdir.

Vatandaşlarımıza sağlanan destek ödemesi ile birlikte de eğitimli çocuk bakıcısı olan vatandaşlarımıza istihdam sağlanacak. Annelerimiz sağlanan ödenek ile birlikte hem çocuklarını daha güvenilir olan evlerinde kalmasını sağlayacak aynı zamanda da çocuklarımıza bakacak olan eğitimli bakıcılar için de istihdam sağlanmış olacaktır.