Pandemi Nedeniyle İşsiz Kalan Müzisyen Hayatına Son Verdi

Koronavirüs pandemisi, birçok işletmenin kapanmasına neden oldu ve bu durumdan etkilenen milyonlarca kişi, uzun bir süredir işsiz. İşsiz kalan müzisyenlerden biri olan Mehmet Mert El adlı vatandaşın, geçim sıkıntısına dayanamayıp yaşamına son verdiği bildirildi.

‘Bir yıldır işsizdi’

Twitter’da konuyla ilgili açıklama yayınlayan Kafe-Bar çalışanları dayanışması, “İzmir’de bir müzisyen arkadaşımız geçinemediği için intihar etti. Perküsyon çalarak geçinen Mehmet Mert El, mekanlar kapalı olduğu için bir yıldır işsizdi. Aylardır mekanların açılması ve işsiz kalanlara destek verin çağrımızı duymayan yöneticiler, intiharların sorumlusudur” ifadelerini kullandı.

‘Psikolojik olarak sıkıntılı bir döneme girmişti’

“Sevgili yol arkadaşımız, dostumuz, canımız, üyemiz, perküsyon çalarak geçimini sağlayan müzisyen Mehmet Mert El , bugün 17.30 sularında maalesef canına kıydı... Yaklaşık 1 yıldır işsiz olan arkadaşımız, bir süredir psikolojik olarak sıkıntı yaşadığı bir döneme girmişti. Yaşamını dönüştürmek, değiştirmek, daha iyi bir insan olmak için çaba harcayan, kendisiyle uğraşan, dayanışmacı ve paylaşımcı, özverili ve fedakar, emekçi bir dostumuzdu. İzmir Müzisyenler Derneği'nin toplumsal dayanışma etkinliklerine gönüllü gelirdi, yoksul insanlar, mülteciler, çocuklar, depremzedeler için yürüttüğümüz yardımlaşma faaliyetlerinde eşya taşır, dağıtımlara yardım eder, gönlünden ve yüreğinden verirdi. Bizim için çok büyük bir kayıp. Çok üzgünüz”

Mert El’in ölümünün ardından, İzmir Müzisyenler Derneği tarafından da bir açıklama yapıldı. Dernek, genç müzisyenin uzun süredir psikolojik olarak sıkıntıda olduğunu belirtti: