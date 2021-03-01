Pandemi Kısıtlamalarına Uymayan Vatandaş Savunması ile Polis Ekiplerini Kızdırdı

Kocaeli'nde yaşanan olay duyanlara şoka uğrattı. Kısıtlamak denetimi sırasında izin belgesi yerine çay ocağı vergi levhasını ekiiplere sunan vatandaş, yaptığı eylem sonucunda ceza aldı. Kocaeli'de dürümcü dükkanı olduğunu ve paket servisi yaptığını anlatmaya çalışan vatandaş, izin belgesini gösteremedi ve polis ekiplerinden gelen cezanın hedefi oldu. Yapılan savunmaya polis ise “Çok affedersiniz siz bizim aklımızda mı oynamaya çalışıyorsunuz?” sözleri ile karşılık verdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmakta. Cuma akşamı 21.00’dan Pazartesi sabahı saat 05.00’a kadar süren sokağa çıkma kısıtlaması kararına uymayanlar ise polis ekiplerinden ceza yemekte. Kocaeli polisi il genelinde denetimlerini sürdürdü ve bir vatandaşa ceza kesti. Ekipler bölgelerinde oluşturulan uygulama noktasında kontrolleri gerçekleştiriyor ve izin belgeleri istiyor. Belgeleri tam olup eksiksiz bir şekilde bulunan vatandaşlar serbest olurken kısıtlamaya uymayıp izin belgesi olmayan vatandaşlar hakkında ise yasal işlem uygulanıyor.

Gerçekleştirilen denetimler kapsamında Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ilçenin belirli noktalarında kontrol noktaları oluşturdu ve izin belgelerini talep etti. Yavuz Sultan Mahallesi'nde yaşanan olayda ise polis ekipleri bir yerli otomobili durdurdu ve sürücüden izin belgesi istedi. Sürücü Ali A. ise polislere izin vergisi yerine çay ocağına ait olan vergi levhasını gösterdi. Ancak bu durum polis tarafından yakalandı ve gözlerden kaçmadı. Vatandaşın polisi kandırmaya çalışması üzerine ekipler levhanın geçersiz olduğunu ifade etti. Sürücü Ali A. ise dürümcü olduğunu ve paket servisi yaptığını açıkladı.

Ancak sürücünün söylediklerinin aksi olarak vergi levhası restoran yerinde çay ocağı ibaresi bulunuyordu. Bu sebeple sürücü hakkında kısıtlama ihlal ettiği için cezai işlem uygulanmasına karar verildi. Sürücü ise bu cezaya tepki gösterdi ve polis ekipleri ile uzun bir süre diyalog kurdu.

Polis ise sürücüye açıklama yaparak kendilerine gösterilen vergi levhası ile dışarıya servis yapılmasının bile yasak olduğunu ve bu konuda bile yanlış davrandıklarını bildirdi. Gösterilen vergi levhası ile açılmış dükkanların güncel olarak kapalı olması gerektiğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 17:03