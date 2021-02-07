Pandemi Destek Parası Alamayanlar Buraya! 3.Faz Ödemeleri Ne Zaman?

Salgın başladıktan kısa bir süre içinde ülkemizin hem sosyal hem de ekonomik durumunu etkiledi. Devlet tarafından vatandaşlarımıza bu kapsamda destek ödemeleri başladı. Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı kapsamında verilen bu destekler ile birlikte maddi anlamda zorluk çeken vatandaşlarımızın giderlerine yardımcı olmak hedefleniyor. Vatandaşlarımız ise destek ödemelerini PTT aracılığıyla alabildikleri gibi kendi hesaplarına da isteyebiliyorlar. 3.faz ödemelerinin ne zaman olacağı da özellikle hiç bu yardımlardan yararlanmamış vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Peki 3.faz destek ödemeleri ne zaman?

Pandemi destekleri kapsamında başvuru yapan ve olumlu sonuç alan vatandaşlarımızın ödemeleri anında PTT ile aracılığıyla verilmektedir.

Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı bünyesinde yürütülen bu destek ödemelerinde ise birinci ve ikinci fazla çoktan tamamlandı. Vatandaşlarımız için başlayan üçüncü faz ödemelerinin ise ne zaman hesaplara yatırılacağı ve son başvuru tarihleri merakla aranıyor. Sosyal yardım kapsamında ödemeler ne zaman olacak?

PANDEMİ ÖDEMELERİNDE SON DURUM

Korona virüs döneminde ise vatandaşlarımız zorluklarda destek olabilmek adına sunulan 1000 Türk lirası destek ödemelerinin hala devam edip etmediği de yine güncel bir soru. Bu zorlu günlerde Bakanlık tarafından sağlanan ve üçüncü faizin uygulandığı pandemi yardımlarına dair açıklamalar ise Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi.

Selçuk, ödemelerin ve başvuruların devam ettiğini açıkladı. 3.fazın ne zaman biteceğine dair kesin bir tarih ise yok. Saldın devam ettikçe destek ödemelerinin de devam etmesi bekleniyor. Gerekli ödemeler ise vatandaşların PTT hesaplarına yatırılmakta.

BAŞVURULAR

Başvurular ise E-devlet üzerinden yapılmakta. Yoğunluk olmasını engellemek adına sistemde ise başvurularını vatandaşlarımız kimlik numaralarını göre yapıyorlar. Buna göre ise;

Pazartesi günleri T.C kimlik numarasının son rakamı 0 olan vatandaşlarımız, Salı günleri T.C kimlik numarasının son rakamında 2 olan vatandaşlarımız, Çarşamba günleri ise günleri T.C kimlik numarasının son rakamı 4 olan vatandaşlarımız, Perşembe günleri de T.C kimlik numarasının son rakamında 6 olan vatandaşlarımız başvuru yapmaktalar. Son olarak da Cuma günü ise T.C kimlik numarasının son hanesi 8 olan vatandaşlarımızın başvurularını yapabilirler

Hafta sonları ise bu şart aranmaksınız herkes başvurusunu yapabilecek.

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021, 13:04