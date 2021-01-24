Pablo Escobar’la Kıyaslanıyordu: Uyuşturucu Baronu Hollanda’da Yakalandı

Çinli El Chapo olarak bilinen uyuşturucu baronu Tse Chi Lop, Hollanda başkenti Amsterdam’da, Schiphol Havalimanı’nda polisler tarafından tutuklandı.

70 milyar dolarlık uyuşturucu ticaretini yönetiyor

Dünyanın en büyük uyuşturucu baronları içinde gösterilen El Chapo ve Pablo Escobar ile kıyaslanan Tse’nin yönettiği yıllık uyuşturucu ticaretinin boyutu 70 milyar dolar yani 500 milyar liraya ulaşıyot. Tse, Asya Pasifik bölgesindeki uyuşturucu ticaretini satış ağını yönetmekle suçlanıyordu. Polis, Tse’nin Şirket ya da Sam Gor gibi isimler kullanan uyuşturucu şebekesinin Japonya ve Yeni Zelanda başta olmak üzere birçok ülkeye eroin, metanfetamin ve ketamin gibi maddeler sağladığını söyledi.

Nasıl yakalandı?

Avusturya polisinin operasyonu kapsamında Çinli El Chapo, Tayvan’dan Çin’e giden bir uçakta, Amsterdam aktarması esnasında yakalandı. Avusturya’ya giden uyuşturucunun yüzde 70’inden sorumlu olduğu düşünülen Tse için insanlar, uyuşturucuları çay paketlerine saklayıp ülkeye sokuyor. Öte yandan uyuşturucu baronunun, bazı üst düzey hükümet yetkilileriyle de bağlantıları olduğu diğer iddialar arasında.