Özlem Zengin'e çirkin saldırıya soruşturma!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile ilgili yaptığı paylaşım sebebiyle, avukat Mert Yaşar hakkında soruşturma başlattı.

Mert Yaşar isimli hukukçu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yapılanma ve faaliyetleriyle ilgili görüşlerini açıklayan Özlem Zengin'e, ilkel ve çok eski olmakla birlikte yerleşmiş kültür ve ahlaka sahip hiçbir medeniyetin kabul etmediği bir İngiliz geleneği üzerinden imada bulunarak, kadınlık onuruna ve namusuna dil uzattı.

İlkel İngiliz geleneğinde "ilk gece hakkı" olarak ifade edilen ve İngiltere'nin barbarlığını gizlemediği dönemlerde tüm toplumun karşı çıkmasına rağmen ağır bir barbarlık ürünü olarak kullanılan iğrenç uygulamayı AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin için kullanan Mert Yaşar'ın paylaşımı ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi.

"Mert Yaşar" adlı sosyal medya kullanıcısı tarafından AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin hakkında sarf edilen ağır ifadeler sebebiyle resen soruşturmanın başlatıldığını bildiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, zanlının kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve ivedilikle yakalanması için güvenlik kolluklarına talimat verildiğini duyurdu.

Çok büyük tepki geldi

Mert Yaşar isimli sosyal medya kullanıcısının Özlem Zengin ile ilgili yaptığı paylaşıma sosyal medyadan büyük tepki gelirken, siyasetçiler de söz konusu saldırıyı ve saldırganı sert ifadelerle kınadı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da, Özlem Zengin'e yönelik paylaşıma sert tepki gösterdiler.