Özgür Özel: 13 vatandaşı kimin öldürdüğü önemli değil!

KRT televizyonunda canlı olarak yayınlanan "Şimdiki Zaman" isimli programa konuk olarak katılan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 13 Türk vatandaşın katledildiği Gara'daki operasyona dair konuştu.

AK Parti'nin tutumlarının güven vermediğini ancak buna rağmen TSK'nın (Türk Silahlı Kuvvetleri) açıklamalarını dikkate aldıklarını belirten Özgür Özel, bölücü terör örgütü PKK'nın 13 silahsız vatandaşı katletmesi ile ilgili tek kelime etmedi ancak konuşmasının başından sonuna kadar hükümeti hedefine koydu.

Özgür Özel, esas meselenin "13 vatandaşın kim tarafından öldürüldüğü" olmadığını, önemli olanın "13 vatadaşın nasıl yaşatılabileceği" olduğunu ifade etti.

PKK bölücü terör örgütü, Gara'da alıkoyduğu 13 silahsız Türk vatandaşını yakın mesafeden başlarına kurşun sıkarak katletmiş, bölgeye yapılan operasyonlarda 53 PKK'lı terörist öldürülmüş, 2 terörist sağ yakalanmıştı.

Sağ olarak ele geçirilen 2 terörist, çapraz sorguda her şeyi itiraf etmiş, 13 vatandaşın öldürülmesi ile ilgili PKK'dan emir aldıklarını söylemişlerdi.