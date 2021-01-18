Korona virüs salgının baş göstermesiyle birlikte daha önce hiç yaşanmamış olağanüstü durumlar meydana geldi. Eğitim sistemi kapandı ve öğrenciler evden eğitime başladı. Özel okullara çocuklarını yollayan veliler de özel okul ücretlerine düzenleme gelip gelmeyeceğini merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı. Özel okul ücretlerine düzenleme geliyor mu sorusu ve tüm detaylar ise haberimizde.

Korona virüs salgını ile birlikte hem devlet okulları hem de özel okullar olmak üzere tüm kademeler de eğitime ara verilmiş. Fakat özel okullardaki velililer ücretlerinin ne olacağı konusunda araştırmaya başlamıştır. Hatta bazı veliler özel okulları mahkemeye vermiş ve ücretlerde düşüş talep etmişti.

2021 yıl döneminde de korona salgınının devam etmesiyle birlikte okullar açılmadı ve uzaktan eğitim ile öğrencilerimiz eğitim almaya devam etti. CNN’de konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise veliler tarafından merak edilen özel okul ücretlerine düzenleme geliyor mu sorusuna yanıt verdi.

VELİLER ÖNLEMLERİNİ ALIYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, velilerin kendi önlemlerini bu noktada aldıklarını açıkladı. Velilerin bilinçlendirildiğini ve sistemin nasıl işlediğine dair bilgi verildiğini açıkladı. Bakan Selçuk aynı zaman da KDV indiriminden de söz etti.

KDV TEDBİRİ

Bakan Selçuk, tedbir aldıklarını ve bu bağlamda KDV oranlarını düşürdüklerini açıkladı.

Bakan Selçuk, korona virüs salgını kapsamında önlemlerin alındıklarını ve daha önceden de KDV indirimine gittiklerini anlattı.

OKUL OKUL TAKİP EDİYORUZ

Bakan Selçuk, özel okulların tek tek takip edildiğini hangi okulun ne kadar indirim uyguladıklarını sistem kontrol ettiklerini açıkladı.

Özel okulların veliler ile sürekli iletişimde olduklarını ve bakanlık olarak da okulları denetlediklerini açıkladılar. Selçuk, hangi okulun ne kadar indirime gittiğine dair listeleri olduğunu ve bunların takip edildiklerini bildirdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında da yine okulların teker teker denetlendiğini de ekledi.

ÖĞRETMENLER ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Bakan Selçuk, velilerimize aynı zamanda mesaj da verdi. Yemek olsun, okulda verilen ek hizmetler olsun bu masraflar azalsa bile okulların eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini hatırlattı. Öğretmenlerin saatlik olarak faaliyetlerinde devam ettiklerini ve maaşlarını aldıklarını söyledi. Bakan Selçuk, özel okullardaki masrafların belli bir ölçüde düştüğünü büyük ölçüde aynı rakamların devam ettiğini ekledi.