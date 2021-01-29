Özdemir Asaf Kimdir? Yalnızlık Şairi Ölüm Yıldönümünde Anılıyor

Türk Edebiyat tarihinin usta kalemlerinden olan Özdemir Asaf, ölümünün 40. yılında da saygı ile anılıyor. Duygu dolu dizileri ile bilinen Türk edebiyatının usta şairi Özdemir Asaf, ölümünün 40’ıncı yılında hem edebiyat severler hem de Türk medyası tarafından anılmakta. Peki Türk edebiyatının en önemli isimlerinden olan Özdemir Asaf kimdir? İşte usta ismin eserleri ve hayatı hakkında bilgiler…

Özdemir Asaf’ın Asıl İsmi Halit Özdemir Arun’dur

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Cumhuriyet döneminin Türk şairlerinden olan Özdemir Asaf, 11 Haziran 1923 tarihinde Ankara’da dünyaya gözlerini açmıştır. Usta kalem Özdemir Asaf’ın asıl ismi Halit Özdemir Arun’dur. Usta şairin babası Mehmet Asaf, Şura-yı Devlet’in kurucuları arasındadır. Babasını 7 yaşındayken kaybeden usta isim yaşadığı vefat olayında sonrastanbul’a taşınıp biçki dikiş kursu açması sayesinde geçimlerini sağlamıştır. Türk edebiyatının usta isimlerinden Özdemir Asaf, 1930 senesinde Galatasaray Lisesi’nin ilkokuluna başlamış 1941 yılında ise Kabataş Erkek Lisesi’ne devam edip buradan da 1942 yılında mezun olarak ayrılmıştır. Sonrasında eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıfa kadar İktisat Fakültesi 1 yıl boyunca da gazetecilik enstitüsünde eğitim görerek devam eden usta şair, okulda tanıştığı Sabahat Selma Tezakın ile 14 Eylül 1946 yılında hayatını birleştirmiştir.

1951 yılında ise Cağaloğlu Molla Fenari sokakta Sanat Basımevini, bu gelişmeden 4 yıl sonra ise Yuvarlak Masa Yayınları’nın kurucusu olmuştur. İlk şiir kitabı olan Dünya Kaçtı Gözüme’yi 1955 senesinde bu yayın evinden çıkartarak okuyucu ile buluşturmuştur. Eserinde taşlama ve ironi unsurlarını da kullanarak yazılarını genel olarak dörtlük ve ikilik şeklinde hazırlamıştır.

Okulda tanışarak evlendiği Sabahat Selma Tezakın’dan Seda isminde bir kızı olan usta şairin ikinci evliliği ise Türkiye’nin ilk kadın fotoğrafçısı olan Yıldız Moran ile olmuştur. Türk edebiyatının usta isminin bu evliliğinden Gün, Olgun ve Etkin adında oğlu doğmuştur. Türk edebiyatının usta isminin 1 kız 3 erkek olmak üzere toplamda 4 çocuğu vardır

1979 yılında rahatsızlığı sebebiyle Vakıf Gureba Hastanesi’nde tedavi görmeye başlayan şair, 1980 yılının son ayında akciğer kanseri teşhisi ile karşı karşıya kalmıştır. İstanbul’daki evinde 28 Ocak 1981 tarihinde 58 yaşında hayatını kaybeden usta şairin cenazesinin ise Aşiyan Mezarlığı’na defnedildiği bilinmektedir. Türk edebiyatının en önemli isimlerinden olan Özdemir Asaf’ın bazı eserleri ise şairin vefatından sonra yayınlanmıştır.