Özdağ: HDP'yle masaya oturanlarla aynı partide olamam!

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, hakkında verilen ihraç kararının iptali üzerine partiye geri dönmüştü. Özdağ, bugün İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

"FETÖ'cü sızma sürüyor"

TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) basın toplantısı gerçekleştiren Özdağ, İYİ Parti'deki FETÖ'cü sızmanın hala sürdüğünü ifade etti. Özdağ, HDP (Halkların Demokratik Partisi) ile Anayasa faaliyetlerini yürüten Bursa Milletvekili Ahmet Erozan tarafından idare edilen İYİ Parti Diplomasi Akademisi'nde FETÖ'den 3 defa tahkikat geçiren Fırat Yıldır'ın konferans düzenleyeceğini belirterek, Erozon'a da bunun yakıştığını söyledi. FETÖ'den tahkikat geçirenler tarafından İYİ Parti kadrolarına ders verilmesine tepki gösteren Özdağ, sert açıklamalarda bulundu.

"Etnik milliyetçiler genel başkan yardımcısı oldu"

Özdağ, Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Ali Aydın, Ali Türkşen, Fatih Eryılmaz, Nevzat Bor ve Özcan Yeniçeri'nin tasfiye edildiğini belirterek, söz konusu tasfiyelerin ardından Türkiye'ye hakaretler savuran etnik milliyetçilerin genel başkan yardımcısı olduğunu söyledi.

"Sızmayla mücadele etmem Akşener'i rahatsız etti"

Söz konusu sızma teşebbüslerini önlediğini aktaran Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisine yönelik kızgınlığının temel nedeninin bu olduğunu ifade etti. Özdağ, Akşener'e karşı genel başkanlık mücadelesine girişmediğini belirterek, partinin kuruluş aşamasında PKK ve FETÖ gibi etnik bölücülerin partiye sızamayacağına dair söz verdiğini ve bu sızmayla daima mücadele ettiğini ancak Akşener'in bundan rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

"CHP'nin uydu partisi oldu"

İYİ Parti'nin CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) uydu partisi olduğunu kaydeden Özdağ, kendisine bunu dile getirdiği için kızıldığını ancak asıl kızılması gereken kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile Çanakkale İl Başkanı olduğunu söyledi. Özdağ, İYİ Parti'nin adeta onurunun satıldığını ifade etti.

"HDP'nin Kars'ı kazanmasının nedeni Akşener"

İYİ Parti'ye zarar gelmemesi için seçim sürecinde sahada bulunmadığını ancak istifasını da ertelediğini belirten Özdağ, 4 defa uyarıda bulunmasına rağmen Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına İdris Naim Şahin'in gösterildiğini ifade etti. Özdağ, HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) Kars'ı kazanma nedeninin Akşener tarafından sergilenen yanlış tavırlar olduğunu belirterek hem kendisiyle Akşener arasındaki görüşmelerin hem de Akşener ile farklı yetkililer arasındaki görüşmelerin devlete ait kayıtlarda bulunduğunu söyledi. Akşener'in HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) kazanması karşısında ses çıkarmadığını ve hatta bunun yolunu yaptığını belirten Özdağ, kendisi hakkında haince bir propaganda sürecinin yönetildiğini ifade etti.

"Kumpas önceden kurulmuş"

Özdağ, il başkanlarına kendisi hakkında mektup gönderildiğini belirterek, konuya ilişkin suç duyurusu yaptığını ve Akşener'i uyardığını dile getirdi. Kumpasın önceden kurulduğunu aktaran Özdağ, kongrede kendisiyle birlikte Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un "üstü çizilecekler" listesinde yer aldığını söyledi. Özdağ, söz konusu listeden haberdar olmadığını belirten Akşener'in yalan söylediğini ifade etti. Listenin Koray Aydın ve Akşener tarafından hazırlandığını belirten Özdağ, kara listenin dağıtılması üzerine Akşener ile görüşmek istediğini kaydetti. Özdağ, Akşener'in Koncuk ile görüştüğünü ancak kendisiyle görüşmediğini belirtti.

"Kavuncu FETÖ ile iltisaklı"

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ ile iltisaklı olduğuna dair söylemlerini tekrarlayan Özdağ, bunun hukuki bakımdan bir gerçek olduğunu söyledi. Özdağ, parti içerisinde FETÖ'cü ilerlemenin sürdüğünü belirterek, Rize İl Başkanı hakkında gizlilik kararı verilen bir tahkikat bulunduğunu ve bunu duyuran Güneysu İlçe Başkanı'nın görevine son verildiğini aktardı.

"HDP ile anayasa çalışması gerçekleştirildi"

HDP (Halkların Demokratik Partisi) ile anayasa çalışması yürütüldüğünü kaydeden Özdağ, Erozan'ın bu çalışmalara katılım gösterdiğini söyledi. Özdağ, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da Akşener'i korumak amacıyla bu çalışmadan haberdar olmadığını dile getirdiğini hatırlattı.

"Geçiştirmek istedi"

Ömer Çelik başkanlığında yürütülen bir anayasa çalışmasında İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın görev aldığına dair iddiaların bulunduğunu ve Akşener'in bunu geçiştirmek istediğini belirten Özdağ, daima iddialarının arkasında olduğunu söyledi.

"İstifa ediyorum"

Özdağ, Akşener'in kendisini İYİ Parti'den ihraç edecek kadar cesaretli olmadığını bildiğini ifade etti. HDP (Halkların Demokratik Partisi) ile aynı masaya oturanlarla ve söz konusu partinin kapatılmasına karşı olanlarla aynı partide yer alamayacağını kaydeden Özdağ, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021, 12:47