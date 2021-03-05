Özdağ: Atatürk çizgisinde bir parti kuracağım!

İhraç kararının iptal edilmesi üzerine İYİ Parti'ye geri dönen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, dün yaptığı açıklamayla partiden istifa ettiğini duyurmuştu. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) artık Muharrem İnce'nin ateş hattında yer alacağını belirterek, İYİ Parti'nin ise Özdağ'ın ateş hattında bulunacağını dile getirdi. Selvi, İnce ile Özdağ için "tahrip kabiliyeti fazla olan patlayıcı" ifadesini kullandı.

"İnce yeni partiyi 23 Nisan'a yetiştirmeye çalışıyor"

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Külliye'ye giden kişiyi bildiğine" dair açıklamasının ardından ortalığın karıştığını ve İnce'nin söz konusu kişinin açıklamasını talep ettiğini hatırlatan Selvi, Kılıçdaroğlu'nun bu kişiyi açıklamadığını ancak İnce'nin "Mahkeme kayıtlarından belli olacak." dediğini anımsattı. Selvi, İnce'nin manidar bir biçimde bıyık altından güldüğünü ifade ederek, söz konusu ismin yeni siyasi partiyi 23 Nisan'a veya en geç 19 Mayıs gününe yetiştirme çabasında olduğunu kaydetti.

"Özdağ daha önce kuracak"

İYİ Parti'den istifa eden Özdağ'ın ise yeni siyasi partiyi daha önce kurabileceğini aktaran Selvi, Adana Milletvekili Koncuk'un söz konusu parti için yürütülen hazırlıklarda ilerleme kaydettiğini ifade etti.

"Partinin adı belli"

Selvi, Özdağ ile irtibata geçtiğini belirterek, "yeni siyasi partinin adının belli olduğunu, kurucular ve logoya ilişkin çalışmaların sürdüğünü" öğrendiğini dile getirdi. Özdağ'ın partinin kurucuları arasında görmek istediği kişilerle irtibata geçmeye başladığını belirten Selvi, partinin adı konusunda kendisinden bir ipucu istediğini ama Özdağ'ın buna yanaşmadığını kaydetti. Selvi, Özdağ'ın daha önce yaptığı açıklamada, "söz konusu partinin adının ya başında ya da ortasında kesinlikle 'Milliyetçi' ibaresinin yer alacağını" söylediğini aktardı.

"Atatürk çizgisinde olacak"

Selvi'nin yazısına göre Özdağ, yeni siyasi partinin Atatürk çizgisinde olacağını söyledi. Milliyetçi bir parti kuracağını belirten Özdağ, tüm milliyetçilerin tek bir çatı altında toplanacağını kaydetti. Özdağ, yeni siyasi partinin Birinci TBMM'nin (Türkiye Büyük Millet Meclisi) ruhunu ve politik tutumunu yansıtacağını ifade etti.

14 siyasi parti olacak

Selvi, şu anda TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) 12 siyasi partinin bulunduğunu belirterek, İnce ve Özdağ tarafından kurulacak olan siyasi partilerle bu sayının 14'e yükseleceğini belirtti.

Özdağ: FETÖ'cü sızma sürüyor!

Özdağ, dün yaptığı açıklamada, İYİ Parti'deki FETÖ'cü sızmanın sürdüğünü belirterek, HDP (Halkların Demokratik Partisi) ile beraber anayasa faaliyetlerini yürüten Bursa Milletvekili Ahmet Erozan tarafından yönetilen İYİ Parti Diplomasi Akademisi'nde Fırat Yıldır'ın konferans vereceğini ve söz konusu ismin FETÖ'den 3 defa soruşturma geçirdiğini söylemişti. FETÖ'den soruşturma geçiren insanların İYİ Parti kadrolarına ders vermesine tepki gösteren Özdağ, sızma girişimlerini önlemeye çalıştığını ve Akşener'in bu durumdan rahatsız olduğunu ifade etmişti. Özdağ, FETÖ ve PKK terör örgütlerinin partiye sızmasına engel olacağına dair söz verdiğini ve bu nedenle sızmalarla daima mücadele ettiğini kaydetmişti.

İddialarının arkasında durmuştu

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik iddialarını yineleyen Özdağ, söz konusu kişinin FETÖ ile iltisaklı olduğunu belirtmişti. Özdağ, partide FETÖ'cü ilerlemenin sürdüğünü kaydederek, Rize İl Başkanı'na dair gizlilik kararı alınan bir soruşturmanın bulunduğunu ama bunu ortaya çıkaran Güneysu İlçe Başkanı'nın görevine son verildiğini söylemişti. HDP (Halkların Demokratik Partisi) ile beraber anayasa faaliyetlerinin yürütüldüğünü kaydeden Özdağ, Akşener'i koruma çabasında olan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun böyle bir şeyden haberdar olmadığına dair açıklamada bulunduğunu hatırlatmıştı. İYİ Parti'den bazı isimlerin AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) ile anayasa faaliyetleri yürüttüğünü de ileri süren Özdağ, AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) Sözcüsü Ömer Çelik başkanlığında toplanan komisyonun çalışmalarında İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın da yer aldığını ileri sürmüştü.

İstifasını duyurmuştu

Özdağ, HDP (Halkların Demokratik Partisi) ile birlikte hareket edenlerle aynı partide yer alamayacağını belirterek, İYİ Parti'den istifa etmişti.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 11:52