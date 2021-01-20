ÖTV İndirimi Gelecek Mi? 2021 Sıfır Araç Fiyatlarını Düşürmek İçin Müdahale Geliyor

Mart 2020 tarihi itibariyle ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ekonomik dengeleri alt üst etti. Pandeminin başlamasıyla birlikte talebin en çok arttığı sektörlerden bir tanesi otomotiv sektörü oldu. Ülke sınırlarının kapanmasıyla sıfır araç modellerinin ülkeye gelmemesi, talebin çok yükselmesi, yaz aylarında uygulanan düşük faizli kredi politikaları araç fiyatlarını yaklaşık %50 oranında arttırdı. Aracını satanlar bin pişman iken, yeni araç almayı düşünen vatandaşlarımız fiyatların yakınına yaklaşamıyorlar. Öyle ki, orta sınıf bir aracın sıfır modelleri şuanda ev fiyatlarıyla yarışıyor. Geçtiğimiz yıl 170 bin liraya satılan araçlar 2021 yılı itibariyle 300 bin liradan alıcı buluyorlar. Hal böyle olunca yeni araç alacak vatandaşlarımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli bir haber bekliyorlar.

ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Sıfır araçlara ötv indirimi, 2021 yılının gündem maddeleri arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün yeni reform paketinin kamuoyuna duyurulmak için hazır olduğunu ve yakın bir süre içinde detayları paylaşacaklarını belirtmişti. İddialara göre 2021 ÖTV indirimiyle ilgili çalışmalar mecliste görüşülüyor. Yeni reform paketiyle birlikte sıfır araçlara ötv indirimi gelecek. Böylece sıfır ve ikinci el araç fiyatlarının düşürülmesi hedefleniyor. Benzer senaryo araç alacaklar kişiler tarafından geçtiğimiz sene de bekleniyordu. Yeni araç almak isteyen binlerce vatandaşımız Cumhurbaşkanından ÖTV indirimi beklerken, ÖTV zammı yapılmış ve herkesin üzerinde soğuk duş etkisi yaratmıştı.

2021 ÖTV indiriminden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın bazı şartları kabul etmesi gerecek. Yeni reform paketiyle getirilmesi planlanan indirim kapsamında aracını belirli bir süre satmama taahhüdü veren vatandaşlarımız ÖTV indiriminden yararlanabilecekler. Vatandaşlarımızın taahhüt süresine göre ÖTV indirimi oranları değişecek. Örneğin; 2 yıl araç satmama taahhütü üzerine %5 ÖTV indirimi yapılırken, 6 yıl araç satmama taahhütü için %20 ÖTV indirimi yapılacak. (Verilen rakamlar örnek olarak verilmiştir, gerçek ÖTV indirimi oranlarıyla ilgisi yoktur.)

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DA DÜŞECEK!

2021 model sıfır araçlara ÖTV indirimi uygulanmasıyla birlikte ikinci el araç fiyatları da düşecek. Araç alacak kişilerin sıfır araçlara yönelmesiyle birlikte, ÖTV indirimi sonrasında ikinci el piyasasında da uzun süreli bir durgunluk bekleniyor. Mevcut durumda bile satışları oldukça yavaşlayan ikinci el piyasası, ÖTV indirimi gelmesi durumunda ağır bir darbe alacak. Aracını satmak isteyen vatandaşlarımız mecburen fiyatları düşürmek zorunda kalacak.

Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarını düşürmek için çalışmalara başlayan hükümetin, önümüzdeki günlerde açıklayacağı yeni reform paketiyle ÖTV indirimi müjdesini vermesi bekleniyor. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak geçtiğimiz yılın araç fiyatları ve bu yılın araç fiyatlarını karşılaştırdığımız yazımıza ulaşabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021, 22:50