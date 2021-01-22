Otobüsün camlarını patlatıp şoförü darbettiler!

İstanbul'da bir kez daha yol verme kavgası çıktı. Hamidiye Mahallesi-Şişli güzergâhında çalışan bir otobüs, Girne Caddesi durağından yolcuları aldı. Söz konusu otobüsün Eyüp Durgun isimli şoförü, o sırada trafikteki bir araç sürücünün sözlü tacizine maruz kaldı. Otobüs şoförü, sözlü tacizi dikkate almadan güzergâhı üzerindeki hareketine devam etti. Fakat otobüs şoförüne sözlü tacizde bulunan ve öfke kontrol problemi yaşadığı anlaşılan araç sürücüsü, söz konusu otobüsü durdurdu.

Otobüsün önünü Kağıthane Merkez durağında kesen araç sürücüsü, arkadaşlarıyla birlikte aşağı indi. Otobüsün camlarını patlattıkları görülen saldırganlar, daha sonra otobüs şoförü ile oğluna saldırdı. Etrafta bulunan vatandaşlar kavgaya müdahalede bulunmak istedi. O sırada saldırganlar, kavganın çıktığı yerden uzaklaştı. Otobüs şoförü ile oğluna yönelik saldırı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Eyüp Durgun isimli şoförün, kendisine saldıran kişileri şikâyet ettiği bildirildi.

Mesai arkadaşı konuştu

Eyüp Durgun'un mesai arkadaşı İlyas Esen, Sabah gazetesine olaya ilişkin açıklamada bulundu. İlyas Esen, Eyüp Durgun isimli otobüs şoförünün Girne Caddesi durağında yolcu alırken sözlü tacize maruz kaldığını söyledi. Eyüp Durgun'un kendisine yönelik tahriklere rağmen çalışmayı sürdürdüğünü belirten İlyas Esen, sözlü tacizde bulunan araç sürücüsünün Kağıthane Merkez durağında otobüsün önünü kestiğini ifade etti.

"Darp raporu aldılar"

İlyas Esen, araç sürücüsünün arkadaşlarıyla beraber otobüsün camlarını indirdiğini, daha sonra da hem otobüs şoförünü hem de oğlunu darbettiğini belirtti. Saldırganların olay yerinden uzaklaştıklarını kaydeden İlyas Esen, otobüs şoförünün Durgun Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığını söyledi. İlyas Esen, otobüs şoförünün oğlunun ise Çapa Tıp Fakültesi'ne götürüldüğünü ifade ederek, saldırıya uğrayan Eyüp Durgun ile oğlunun vücutlarının farklı yerlerinde kırıklar meydana geldiğini anlattı. Darp raporu alındığını belirten İlyas Esen, magandalardan şikâyetçi olunduğunu da ifade etti.

"Saldırılar sona ersin"

İlyas Esen, koronavirüs sürecinde fedakârlık gösteren ve trafikte büyük bir sabırla çalışan otobüs şoförlerine yönelik bu tarz saldırıların sona ermesini umut ettiğini belirterek, otobüs şoförlerinin koruma altına alınmaları için gerekli çalışmaların yürütülmesi konusunda yetkililere çağrıda bulundu.

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021, 12:56