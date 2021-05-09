Oto Tamircisi Parasını Az Aldığı İçin Eve Molotof Mu Attı?

Olayın İzmir'in Konak ilçesinde meydana geldiği öğrenilirken müstakil bir evde çıkmış olan yangın hakkında ortaya atılan iddialar duyanları şoka uğrattı. Oto tamircisi olduğu iddia edilen iki kardeş bir otomobile bakım yaptı. İddialara göre yapmış oldukları oto tamir sonrasında oto tamirci iki kardeşin parasını az veren kişinin evine molotof attığı üzerine iddialar ortaya atıldı. İhbar sonucunda olay yerine gelen ekiplerin yapmış olduğu incelemelerde ilk belirlemelere göre şüpheli kişilerin cam şişenin içerisine bez ve benzin almış olduğu tespiti gerçekleşti. İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan olayda oto tamircisi olduğu iddia edilen iki kardeş önce otomobille bakım yaptı fakat sonrasında parasını az veren kişinin evine molotof attıkları şeklinde iddialar ortaya atıldı.

Dehşet verici olay Murat Mahallesi 2472 Sokak'ta saat 23.00 sıralarında müstakil bir evde yaşandı. İddialara göre 2 kardeşin atmış olduğu molotof sonucunda Ali A. Ve Hatice A.’nın evinde yangın çıkması dikkatleri çekti. İki şüpheli olay yerinden kaçtığı ve yangına şahit olan çevredeki vatandaşlar müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştığı bilgilerine ulaşıldı. İzmir'de yaşanan olayda durumun bildirilmesi ardından çok sayıda polis ekibi olay yerine geldi. İhbar sonucunda olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini aldı ve bazı incelemeler yaptı. Yapılan ilk belirlemeler de şüphelinin cam şişe içerisinde bez ve benzin koyduğu şeklinde tespitler gerçekleşti.

Olay hakkında soruşturma başlatıldı ve otomobilini yapan iki kardeşe 500 lira paranın az geldiği öğrenildi. Parayı az bulan kardeşler ve otomobil sahibi arasında tartışma çıktığı şeklinde ifadeler kullanıldı. Ardından tartışma sonrasında şüphelilerin otomobil sahiplerinin oturduğu eve geldiği ve kendi imkanları ile yapmış olduğu molotofu otomobil sahiplerinin evine attığı şeklinde iddialar yapıldı. Yapılan ihbar sonucunda ise olay yerine çok sayıda polis ekipleri geldi ve olayın gerçekleştiği yerde şüphelileri yakalamak için çalışmalar başlatıldı.

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