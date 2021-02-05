Osman Kavala’nın Tutukluluğuna Devam: Gezi ve Casusluk Davaları Birleşiyor

AİHM’nin tahliye talebine karşın, 15 Temmuz davasından ötürü cezaevinde olan iş adamı ve Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın yargılanması, Çağlayan Adliyesi’nde sürdü. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Osman Kavala’nın yargılandığı davalar için birleştirme kararı alındı. Bununla birlikte, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “askeri casusluk” suçlamaları ile açılan davaların dosyaları birleştirildi. Kavala ile birlikte davada, Henri Barkey adlı ABD vatandaşı da yargılanıyor.

‘Casusluk davası kurgulanmış’

Duruşmaya SEBGİS sistemi ile bağlanan Osman Kavala, “Olayları nesnel biçimde değerlendiren tarafsız bir gözlemcinin, hiçbir dayanağı olmayan ve yasadaki tanımına aykırı biçimde kullanılan casusluk suçlamasının AİHM’in derhal tahliye edilmem yönündeki kararını boşa çıkartmak için kurgulanmış olduğunu anlayamaması olası değildir" dedi.

"Suçlamalara dayanak olacak somut delil yokluğunda, iddia makamı bir takım komplo teorileriyle ve suçlamaları birbirlerinin kanıtıymış gibi iç içe geçirerek algı yaratmaya, bu şekilde yargıyı yönlendirmeye çalışmaktadır" diyen Kavala sözlerini şöyle sürdürdü: