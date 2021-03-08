Ortaokullarda 'Cinsel İçerikli Mesajlaşma' Eğitimi Zorunlu Olacak!

Önümüzdeki sene, Belçika’da ortaokullarda eğitim alan çocuklara “cinsel içerikli mesajlaşma” dersinin zorunlu olarak verilmesine karar alındı. Bu derslerde, gençlerin çıplak görüntü göndermeleri için baskı yapılırsa buna nasıl direnmeleri gerektiği ve eğer görüntü gönderirlerse bunu kendilerine zarar vermeden en güvenli şekilde nasıl yapabilecekleri öğretilecek.

Koronavirüs salgını başladığından beri başlayan karantina süreçleri nedeniyle, tüm yaş gruplarında cinsel içerikli mesajlaşma yaygınlaştı ve internet üzerinden çocuk istismarı vakaları çok sayıda arttı. Bu durumun farkında olan Belçika'daki birçok okul, öğrencilerini bu konuda uyarmaya başlamıştı.

Cinsel içerikli mesaj ve çıplak görüntü paylaşımı ile ilgili herkesin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gerektiği için, bu konuların ele alınacağı bir dersin Belçika’daki okullarda zorunlu olarak verilmesi kararlaştırıldı.

Flaman Cinsel Sağlık Uzmanlık Merkezi (Sensoa), cinsel içerikli mesajlaşma konusunda ders paketleri geliştirdi. Önümüzdeki eğitim yılından itibaren orta dereceli okulların üçüncü ve dördüncü sınıflarında bu konu, zorunlu ders olarak okutulacak.

Bu süreçte "Çıplak görüntülerin paylaşılması uygun mu?" sorusuna cevap bulunmaya çalışılacak ve çocuklara bunu yaparlarsa karşılaşabilecekleri olumsuzluklar hakkında bilgiler verilecek.

Cinsel Sağlık Uzmanlık Merkezi'nin elde ettiği bilgilere göre, günümüzde cinsel içerikli mesajlaşmanın çok yaygın olduğu ortaya çıktı. Yürütülen araştırmalarda, 12 - 18 yaş aralığındaki her 10 gençten birinin, son 2 ay içinde en az bir kez çıplak görüntü paylaştığı ve her 10 gençten dördünün de, çıplak fotoğraf veya video aldığı ortaya çıktı. Çocuk hakları örgütleri de salgın başladığından beri cinsel içerikli mesajlaşmanın ve online istismar vakalarının ikiye katlandığını söylüyor.

Söz konusu dersler verilerek, çocukların başlarını bu konuda bilinçlenmesi sağlanacak. Kişiye çıplak fotoğraf gönderilmesi için yapılan baskıya karşı nasıl direnilmesi gerektiği ve direnememeleri durumunda paylaştıkları görüntülerde yüzlerini gizleme gibi, riskleri en aza indirebilecek ipuçları öğretilecek. İşlerin ters gitmesi durumunda nasıl yardım alabilecekleri hakkında da bilgi verilecek.