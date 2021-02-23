ORC Seçim Anket Sonuçları Açıklandı! Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?

Aralık 2020 döneminde seçim anketi raporunu yayımlayan ORC şirketi bugün yeni raporuna ilişkin detayları paylaştı. Firma tarafından paylaşılan veriler ise sosyal medya üzerinde eleştirilere maruz kaldı. Ak Parti ve MHP'nin oylarının şişirildiği iddia edilirken ORC şirketine tepki gösterildi. Firma tarafından Şubat 2021 tarihinde yapılan seçim anketinin sonuçları ise şu şekilde:

SEÇİM ANKET SONUÇLARI 2021

ORC 2021 Şubat anket sonuçları:

AKP %36,8

CHP %22,3

MHP %11,6

HDP %8,2

İYİ Parti %10,8

Gelecek Partisi %2,6

Türkiye Değişim Partisi %2,4

Deva Partisi %2,1

Saadet Partisi %1,3

Diğer %1,9

Paylaşılan son anket sonuçlarına göre AKP ve MHP'nin toplam oyları %50'yi geçemiyor. Vatandaşlar ise ORC firmasının anket sonuçlarını değiştirdiğini iddia ederek sosyal medya üzerinden tepkilerini gösterdi.

SON ANKETTE OYLAR ARTMIŞ GÖRÜNÜYOR

ORC firması tarafından paylaşılan Kasım-Aralık dönemi seçim anketlerinde oy yüzdeleri; AK Parti yüzde 36,1, CHP yüzde 25,4, MHP yüzde 12,7 şeklindeydi. Son paylaşılan anket verilerine göre Ak Parti'nin oyları artarken MHP ve CHP'nin oylarında düşüş olduğu görülüyor. Peki diğer araştırma merkezlerinin seçim anket sonuçları neler gösteriyor hep birlikte inceleyelim.

DİĞER ANKET SONUÇLARI

Avrasya Araştırma tarafından yapılan son seçim anketlerine göre oy oranları Ak Parti %33,3 CHP %26 İyi Parti %13,5 HDP %10 MHP %10 Gelecek Partisi %2,5 Deva Partisi %2,8 Saadet Partisi %0,63 şeklinde görülüyor. Metropol Araştırma Merkezi tarafından yapılan anket sonuçlarına göre ise AK Parti %30.6 CHP: %20 İYİ Parti: %8.9 HDP: %8.7 MHP: %6 DEVA: %1.7 Gelecek: %1.3 oranları ortaya çıkmış durumda.

Mahir Ünal Haksız Çıktı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal geçtiğimiz haftalarda AKP oy oranlarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Ünal yaptığı açıklamada AK Parti'nin oylarında herhangi bir değişim olmadığı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oylarında da verilerin sabit olduğunu belirtmişti. Ünal AK Parti'nin oylarının %40 üzerinde, Erdoğan'ın oylarının ise %50-54 aralığında olduğu ifade etmişti. Yapılan son seçim anketlerine göre Mahir Ünal tarafından paylaşılan oranların oldukça düştüğü gözlemlenmektedir.