Operatörlerden Vatandaşlara Destek! 2021 Ocak ve Şubat Bedava İnternet Kampanyaları

2021 yılına girişimizle birlikte birçok dev mobil operatör şirketleri yeni kampanyalarını da duyurma başladı. 2021 yılının gelişi ile birlikte birçok operatör bedava internet hediye etmeye başladı.

Türkcell hediye internetlerini Türkcell Hesabım üzerinden vermekteyken diğer operatörlerde yine resmi mobil uygulamalarından çok fazla kampanya düzenledi. Bizde sizler için üç büyük operatörün 2021 yılına özel bedava, internet kampanyalarını derledik.

Salgınla birlikte evimizde daha fazla vakit geçirmeye başladık. Özellikle de gelen sokağa çıkma yasakları ile birlikte küçük büyük demeden internet kullanımımız her zamankinden kat kat daha arttı. Ayrıca okullarında uzaktan eğitime geçmesi ile birlikte internet hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldu. Birçok operatörde bu durumda çeşitli kampanayalar düzenlemeye başladı.

Özellikle sokağa çıkma yasağı altında olan miniklerimiz için farklı farklı kampanayalar bulunmakta. Bizde sizler için verilen internet kampanyalarını derledik.

Türkcell Bedava İnternet Kampanyası

Türkcell’in kampanyalarından biri de ilk ay 30 GB bedava internet kampanası. Hattını Türkcell faturalıya taşıyan herkese 30 GB bedava internet verilmekte.

Salla Kazan uygulaması ile birlikte vatandaşlarımız her hafta bir kez 2 GB, 5 GB ya da 10 GB kazanma şansına sahipler.

Sürpriz Nokta uygulaması ile aynı zaman da Türkcell uygulama üzerinden birçok hediye sunmakta bunlardan bazıları da ücretsiz internet paketleri.

Ülkemizde en çok tercih edilen operatörlerden biri olan Türkcell ise Türkcell Hesabım uygulaması üzerinden birçok kampanya düzenlemekte.

Türk Telekom Bedava İnternet Kampanyası

Diğer bir operatörümü olan Türk Telekom yine avantajlı fiyatlarından dolayı sıklıkla tercih edilmekte. Türk Telekom uygulamasında ise internet paketleri Online İşlemler adlı uygulamadan alınmakta.

Bu uygulamadan vatandaşlarımız her hafta yapacakları Sil Süpür ile internet paketi kazanma şansı elde edebilirler.

Ayrıca hattını Türk Telekom’a taşıyan herkese 25 GB verilmekte

3 ay boyunca tek sefer 30 Türk lirası ve fazlası yükleme yapanlara da yine 15GB hediye edilmekte.

Vodafone Bedava İnternet Kampanyası

Kullanıcılar bedava internet paketlerini kazanmak için öncellikle Vodafone Yanımda uygulamasını indirmelidirler.