Önümüzdeki Günlerde Antalya’da Bile Yoğun Kar Yağışı Olacak!

Hava olayları ve veri analisti İngiliz David Birch, Türkiye için sosyal medya hesabından yoğun kar yağışı ve yüksek seviyede soğukların geleceği uyarısı yaptı. Türkiye’ye önümüzdeki günlerde inanılmaz seviyede soğuk ve kar yağışının geleceğini belirten Birch, neredeyse hiç kar yağmayan Antalya civarında bile kar yağışı olabileceğini dile getirdi.

Atmosfer bilimiyle ilgili veri analisti olan David Birch, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden Türkiye ile ilgili şiddetli soğuk ve kar yağışı uyarısında bulundu ve vatandaşlarımızı önlem alması konusunda uyardı. Bunun yanı sıra Twitter hesabında meteorolojik haritalar da paylaştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı İngilizce paylaşımda “İnanılmaz soğuk ve kar Türkiye'ye doğru ilerliyor. Türkiye'deki kış severler için hala çok soğuk görünüyor. Soğuk ve kar sizin için geliyor" ifadesi yer aldı ve paylaşımında Güney bölgeleri hariç Türkiye’nin her yerinde kar yağışı beklendiğini belirtti. Yaptığı paylaşıma Türkiye haritası ekledi ve bu haritada kar yağacak yerler olarak İstanbul’u ve nerdeyse hiç kar yağmayan Antalya’yı bile işaretledi.

Önümüzdeki hafta Türkiye’yi etkisi altına alacak soğuk hava ve kar yağışının yaşanacağı bölgeleri gösteren haritaya göre, Güney kesimleri hariç, tüm Türkiye’de kar yağışı öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü daha önceki tahminlerinde kar yağışının 6 gün süreceğini bildirmişti. Şu anki güncel verilere göre bu tahminin değiştiği gözlemlendi. Meteoroloji, yaptığı açıklamada kar yağışının Cuma günü İstanbul’u terk edeceğini söylemişti.

KAR KALINLIĞI 30 SANTİMİ BULACAK

Öte yandan yapılan uyarıda Marmara’da akşam saatlerinde başlayacak olan yağış, Pazar gece saatlerinden yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği meteoroloji tarafından belirtildi.