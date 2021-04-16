Önce Bize Aşı Yapın! Genetik Yapımız Araştırılsın

43 yaşındaki Ahmet Genç isimli şahıs Rize'nin Güneysu ilçesinde yeni tip korona virüs tedavisi görüyordu. 14 Nisan tarihinde hayatını kaybettiği öğrenilen Genç, bugün toprağa verildi. Bunun yanı sıra 43 yaşındaki Ahmet Genç ile birlikte aynı ailede bulunan 7 kişi de son 5 buçuk ayda hayatını kaybetmişti. Aile yaşadıkları olay sebebiyle genetik yapılarının araştırılmasını ve bu aileye aşı önceliğinin tanınmasını talep etti.

İstanbul'da yaşamakta olan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç isimli şahıslar rahatsızlanmaları sonucunda yakınları tarafından en yakın hastaneye kaldırıldı. Bu hastanede baba ve oğluna korona virüs testi yapıldı ve test sonuçları pozitif çıktı. Muhammet Genç hastanede tedavi altına alınırken oğlu Burak Genç ise evde tedavi sürecini sürdürdü.

Evde izole olarak tedavisini sürdüren Burak Genç, kalp krizi geçirip 6 Kasım tarihinde can verdi. Burak Genç’in cenazesi memleketi Rize'de toprağa verildi. Genç'in ölüm haberi sonrasında Ahmet Genç’in de durumu ağırlaştı ve 12 Kasım'da 3 çocuk babası Burak Genç gibi toprağa verildi.

Aynı aileden olan Bünyamin Genç 1 Aralık tarihinde, 53 yaşındaki İbrahim Genç 4 Aralık tarihinde, 58 yaşındaki Ali Genç 11 Aralık'ta hayatını kaybetti. Ali Genç’in tedavi altında olan kardeşleri 55 yaşındaki Fatma Duman 18 Aralık'ta, 46 yaşındaki kardeşi Aysel Peçe ise 21 Şubat'ta hayata gözlerini yumdu. 43 yaşındaki Ahmet Genç de korona virüs sebebi ile toprağa verildi. Alınmış olan tedbirler kapsamında Ahmet Genç memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden İbrahim, Muhammet ve Ahmet Genç’in kardeş oldukları öğrenildi. Yine korona virüs sebebiyle vefat edenler arasında Muhammet Genç'in oğlu Burak Genç, kayınbiraderi Ali Genç ve Ali Genç’in oğlu olan Bünyamin ile kız kardeşi Aysel Peçe ve Fatma Duman da toprağa verildi.