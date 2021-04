On Numara Sonuçları ve Bilet Sorgulama Ne Zaman? 16 Nisan 2021 On Numara Sonuçları Saat Kaçta?

16 Nisan 2021 tarihinde On Numara sonuçları canlı yayında bugün Milli Piyango TV'de ekranlara gelecek. On numara sonuçlarının talihli adayları 130.541 TL'lik ikramiye tutarının bulunduğu şans oyununda yapılan çekilişte tespit edilen 22 numara içerisinden 10 tanesini tahmin etmeye çalışacak. Peki On Numara sonuçları 16 Nisan 2021 ve bilet sorgulama saat kaçta? 16 Nisan 2021 günü On Numara sonuçları ne zaman olacak? İşte 16 Nisan 2021 tarihi ile ilgili merak edilen soru ve konu hakkında detaylı bilgiler…

16 Nisan 2021 sonuçları on numara ile ilgili heyecanlar başladı. Canlı yayında On Numara sonuçları ve bilet sorgulama gibi işlemler gerçekleşecek iken detaylar da yine canlı yayında belli olacak. Peki sonuçlar açıklanmadan önce vatandaşın bilmesi gerekenler neler? İşte 16 Nisan 2021 On Numara sonuçları ve bilet sorgulama öncesinde vatandaşlarının bilmesi gereken detaylar…

16 Nisan On Numara Sonuçları Ne Zaman?

130 bin 541 TL olan devreden büyük ikramiye tutarının olduğu şans oyununun çekiliş saati 20.30 olarak açıklandı. Talihli adayların yapılacak olan çekilişi Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilecekleri bilgisi paylaşıldı. 16 Nisan 2021 tarihli çekilişin canlı yayında yapılacağı ve yaklaşık olarak 10 dakika süreceği belirtildi. Yaklaşık olarak 10 dakika sürecek olan çekilişin tamamlanması sonrasında ise bilet sorgulama işlemlerine geçileceği ifade edildi. Bunun yanı sıra 16 Nisan 2021 tarihinde 10 dakika sürecek olan canlı yayın çekilişinin ardından yapılacak olan bilet sorgulamanın millipiyangoonline.com adresinde gerçekleşeceği açıklandı.

16 Nisan 2021 On Numara çekilişine katılmak isteyen vatandaşların canlı yayında yapılacak olan çekilişte şanslarını denemek amacı ile en yakın bayi aracılığı ile on numara oyununu oynayabilecekleri bilgisi paylaşıldı. Canlı yayında yapılacak olan çekilişte vatandaşların işaretledikleri 10 numaradan 6 veya daha fazlasının doğru bilinmesi ve ya kuponda hiçbir rakamın doğru bilinmemesi durumunda kupon ikramiye kazanılacağı açıklandı. İkramiye detaylarının ise çekiliş ardından talihli adaylara duyurulacağı açıklanan bilgiler arasında yer aldı.