Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: O konuda liyakatı yok!

Partisinin grup toplantısında "Erdoğan bir milli güvenlik sorunudur" ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler büyüyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye'nin önünde Recep Tayyip Erdoğan adından bir takoz var" diyen Kılıçdaroğlu'na sert yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "bir milli güvenlik sorunu" olan Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'nin bölgesel çıkarlarıyla ilgisiz olduğunu kaydeden Çelik, bu ifadeler karşısında şaşırmadıklarını aktardı. Çelik, Doğu Akdeniz'de, Dağlık Karabağ'da ve Libya'daki sorunlarda Türkiye'nin çıkarlarına tamamen zıt görüşlerde kendisini konumlandıran Kılıçdaroğlu'nun bir milli güvenlik perspektifi olmadığını kaydetti.

"CHP liderinin o konuda liyakatı yok"

Türkiye'nin seçilmiş liderinden "sözde Cumhurbaşkanı" olarak bahseden CHP liderinin "Türkiye'nin milli güvenliği konusunda" pusulasız olduğunu belirten sözcü Çelik, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi adeta hedef gösterdiğini vurguladı. CHP liderinin siyaset üslubunun provokatif olduğunu aktaran Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun sabotajlarına artık bir "Dur!" demek gerektiğini kaydetti. Kııçdaroğlu'nun milli meselelerde "ulusal bir duruş" sergilemesi gerektiğinin altını çizen Ömer Çelik, CHP liderinin milli güvenlik konusunu irdeleyecek liyakate sahip olmadığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, grup toplantısında neler söyledi?

CHP grup toplantısında konuşan parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbakşanı Erdoğan'a sert ifadelerle yüklenmişti. "Türkiye'nin önünde Recep Tayyip Erdoğan adından bir takozun" bulunduğunu kaydeden CHP lideri, bu takozu Türkiye'nin önünden çıkarmak istediklerini belirtmişti. Erdoğan'ın Katar'a yapılan satışa ilişkin "Paranın rengi, dini yoktur. Para paradır" ifadelerine kulladığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, Osmanlı'nın da bu kafa yüzünden battığını vurgulamıştı. Erdoğan'ın Ergenekon ve Balyoz davaları döneminde Türk ordusuna kumpas kurduğunu kaydeden CHP lideri, zamanında FETÖ ile işbirliği yapıldığını hatırlatmıştı.

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021, 11:39