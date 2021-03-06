Ölüye Trafik Cezası Yazıldı! Mahkeme Hangi Kararı Verdi?

Antalya’da Serkan Mersin isimli vatandaş babasının ölüm haberini aldı. Öğrendiği üzücü haber üzerine 135 kilometre hızla giden Mersin, radara yakalandı. Radara yakalanan vatandaşın cezayı ödediği ancak Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz ettiği öğrenildi. Yapılan itiraz üzerine hakimlik, araç sahibinin ölü olduğu gerekçesi ile idari para cezasının iptalini gerçekleştirdi. İşte detaylar…

Serkan Mersin, Muratpaşa ilçesinde oturuyordu. 26 Şubat 2020 tarihinde, Afyonkarahisar’da yoğun bakımda tedavi altında olan babasından ölüm haberi geldi. Vefat eden babasının adına kayıtlı olan 03 ABH 626 plakalı araç ile yola çıkan Serkan Mersin, seyir halinde iken radara yakalandı. Saat sabah 08:20 sularında Keçiborlu- Sandıklı karayolu 36'ncı kilometresinde yapılan uygulama sırasında radara takılan Mersin’e 288 TL idari para cezası uygulandı.

Afyonkarahisar’da yoğun bakımda tedavi gören babasından gelen ölüm haberi üzerine cenazeye giden Mersin, hakkında kesilen idari para cezasının iptalini istedi ve Dinar Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuruda bulundu. Yapılan başvuru sonrasında dosyalı inceleme altına alan hakimlik, idari para cezasının iptali üzerinde karar kıldı.

Antalya’da yaşayan Serkan Mersin, babasının ölüm haberini aldıktan sonra cenazeye gitmek için yola çıktığını ve Dinar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği’nin aracına radar cezası yazdığını belirtti. Cezayı ödediğini açıklayan Mersin, sonrasında idari para cezasına itiraz ettiğini de ifade etti.

Konu hakkında Avukat Emre Uzun ise açıklamalarda bulundu. Müvekkiline hız aşımından dolayı para cezası yazıldığını söyleyen Uzun, yazılan bu trafik cezasının hukuka aykırı olduğunu ve bu sebeple itiraz ettiklerini söyledi. Kullanılan aracın sahibinin vefat etmesi sebebi ile aşılan hız sınırının vefattan sonra gerçekleştiği için ceza yazılmasının hukuka aykırı bir durum olduğu vurgusu yapıldı. İdari para cezası hakkında konuşan Avukat Emre Uzun ilk kez böyle bir olay ile karşılaştığını söyledi.