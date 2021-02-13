Ölüm Aylığı Ne Kadar? 2021 Hesapla!

Eşini kaybetmiş bir kişi SGK kapsamında uygun şartlar gerektirdiği takdirde aylık alma hakkı kazanmaktadır. Kanunda yer alan oran hesaplaması ve şartlar prosedürünü taşımayan hiç kimse bu haklardan yararlanamamaktadır.

Aylık hesaplama kapsamında ise fazlasıyla araştırmalar yapılmaktadır. Devlet bu konu üzerinde gerekli çalışmaları sağlayarak zam, dağıtım koşulları gibi hemen hemen her detayda durmaktadır. Bu kapsamda inceleme işleri daha etkin ve hızlı olması açısından belirli şartlar koymuştur. Bu sayede kişi üzerinde hak yer alıyorsa ölüm aylığı seçeneğinden yararlanmaktadır.

SGK kapsamında ölüm aylığının belirlenmesi tek kanun üzerinden yürütülmektedir. 5510 Sayılı kanun hükmünde aylık alabileceğiniz ölüm aylığı miktarı, oranlar kapsamında değerlendirilmektedir. Çocuk veya eş bu pay hesabından yararlanmamaktadır.

Ölüm Aylığı Hesaplama

Ölüm Aylığı Nasıl Bağlanır?

Eşi veya ebeveynini kaybeden kişiler sigorta kapsamında belirli haklara sahip olmaktadır. Ölen kişi sigortalı biri ise ailesine maddi anlamda destek sağlanmak amacıyla emekli aylığı sistemi yer almaktadır. Bu sistem sayesinde yer alan hesaplama sitemleri büyük bir düzen içerisinde ilerlemektedir. Kanun kapsamında ölüm aylıkları en düşükiçeriğinden düşük olamayacağı gerekli oran sistemi ile hesaplanmaktadır.

Ölüm aylığı seçenekleri arasında yer alan kişiler belirli şartlara göre bu haktan yararlanmaktadır. 2021 ölüm aylığı hesaplama konusunda gözler resmi kurumlar üzerinden gelecek açıklamayı beklemektedir. Ancak ölüm aylığı nasıl alınır? Kapsamında belirli huşular şu şekilde sıralanmaktadır;

Yaşlılık aylığı kapsamında hak talebi kazanmış olmak,

Bununla beraber en az beş yıl süre içerisinde sigortalı olarak çalışmak ve 900 gün malullük emeklilik, ölüm, yaşlılık gibi prim bildirimleri yapılmış olmak,

Kapsanan tüm şartların yanı sıra ölen kişinin borcu olmaması,

Aynı zamanda bağlanmış olan malullük ve yaşlılık emekli primleri ile çalışmaya başladığı an kesilmiş olması nedeniyle ölüm aylığı hak sahiplerinin yazılı Beyannamesi sonucunda ölüm aylığı bulunmaktadır.

Ölüm Aylığı Oranları

Ölüm aylığı oranları kapsamında belirli öncelik haklar tanınmıştır. Bu hakların tanınmasının sebebi herhangi bir durum kapsamında oluşabilecek prosedürlerin önüne geçerek daha güvenli bir yol denenmiştir. Gerekli denetim ve inceleme işlemlerinden sonra oran hak sahiplerinin oran konusunda seçenekler yer almaktadır. Bu ölüm aylığı oranları ise şu şekilde ilerlemektedir;

Ölen kişinin eşine %50, çalışmayan ve aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan kişiye %75,

Ancak eşi var fakat emekli sandığından aylık alıyor olması ya da devlet memuru kapsamında %50,

Ölen kişinin bir eş ve bir yetim olması kapsamında eşe %60, yetim olan çocuğa ise %30,

Ölen kişinin bir eş ve iki yetim çocuğu olması durumunda eş %50, her iki yetim çocuğa ise %25,

Yaş aralıkları fark etmeksizin, evlenmiş daha sonra boşanmış kadınlara %25,

Çalışmayan anne ve babanın 65 yaş sınırı üstünde olması, aylık veya gelir bağlanmama durumunda yer alan hisseye bakılmaksızın %25 olacak şekilde maaş bağlanmaktadır.

Ölüm Aylığı Başvuruları Nasıl Yapılır?

Ölüm aylığı kapsamında başvurular iki merkezden yapılmaktadır. Başvurulan bu bölümlerden ilki Sosyal Güvenlik Kurumu’dur. Diğeri ise emekli Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Emeklilik Daire Başkanlığı’na yapılmaktadır. Gereken belgeler hazırlandıktan sonra başvuru işlemleri başlatılmaktadır. Ancak başvuru kısmında eksik bir belge götürüldüğü takdirde başvuru işlemleri konusunda olumsuz durumlar ortaya çıkmaktadır.