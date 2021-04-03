Ölü Bulunan Kaymakam Şoförüne Hangi Mesajı Attı?

2 Nisan tarihinde 45 yaşında olan Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt’ın cansız bedeninin Aydın’ın Didim ilçesinde sahil kenarında park halinde bulunan otomobil içerisinde bulunduğu açıklanmıştı. Edinilen son bilgilere göre Kuyucak Kaymakamı olan Yılmaz Kurt’un makamından çıktığı sırada personeline ve şoförüne bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Sahil kenarında otomobil içerisinde cansız bedeni bulunan Kurt bugün ise memleketi olan Trabzon Çaykara’da son yolculuğuna uğurlanacak.

Yılmaz Kurt, 17 Eylül 2018 tarihinde Kuyucak Kaymakamı olarak görev yapmaya başlamıştı. Aynı zamanda evli ve iki çocuk babası Yılmaz Kurt, yapılan iddialara göre dün mesai saatinin sonuna geldiğinde makamından çıkarken orada bulunan personeli ile helalleşti. Kurt, helalleştikten daha sonra ise evine bir kez daha dönmedi. Bu durumdan şüphelenen Kurt’un yakınları ilerleyen saatlerde de Kuyucak Kaymakamı görevinde bulunan Yılmaz Kurt’a ulaşamadı. Evine dönmeyen Kurt’un ailesi bu durumu arayıp polis ekiplerine bildirdi. Jandarma ve polise ihbarda bulunan aile Yılmaz Kurt’un bulunmasını istedi.

Yapılan ihbar sonrasında polis ekipleri harekete geçti. Kuyucak Kaymakamlığı görevini yapan Yılmaz Kurt’un telefon sinyalleri ile yer tespiti gerçekleşti. Sinyallerden Kurt’un sahil kenarındaki kayalık bölgele bulunduğu öğrenildi. Kurt’un ailesi tarafından yapılan ihbar sonrasında harekete geçen ekipler saat 21.00 sularında bölgeye ulaştığını açıkladı. Hedef bölgeye ulaşıldığı zaman Kurt’un cansız bedeni otomobil içinde elinde tabanca ile başından vurulmuş bir halde bulundu. Yılmaz Kurt’un cansız bedenine ulaşılması ardından savcı ve jandarmalar olay yerinde incelemelerde bulundu. Ardından Kaymakam Yılmaz Kurt’un cansız bedeninin ilk olarak Didim Devlet Hastanesi’ne sonrasında ise otopsi yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği öğrenildi.

Ailenin ihbarda bulunması ve polis ekiplerinin harekete geçmesi ile birlikte yeni bir gelişmeye daha ulaşıldı. Kaymakam Kurt’un cansız bedeninin otomobil içerisinde bulunmasından 1.5 saat önce koruması ve şoförüne “hakkınızı helal edin” yazılı bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı.