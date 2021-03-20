Olimpiyatlarda flaş seyirci kararı!

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na seyirci alınıp alınmayacağı merak ediliyordu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Tokyo 2020 Olimpiyat Organizasyon Komitesi, koronavirüs sebebiyle Japonya dışından seyirci alınmayacağını duyurdu.

Tokyo 2020 CEO'su Toshiro Muto, bilet satın alan kişilere paralarının geri verileceğini bildirdi. Toshiro Muto, Japonya dışında bulunan kişilere 30 bin tane paralimpik oyunları bileti satıldığını ifade ederken, 60 bin tane de olimpiyat oyunları bileti satıldığını kaydetti.

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ne zaman yapılacak?

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları, 2021 senesinin yaz aylarında yapılacak. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Olimpiyatların 23 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirileceğini, Paralimpik Oyunları'nın da 24 Ağustos 2021 tarihinde düzenleneceğini ifade etmişti. Suga, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın yaz aylarında gerçekleştirileceğini ve güvenli olacağını dile getirmişti.

IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) Başkanı Thomas Bach, birkaç ay önce yaptığı açıklamada, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın seyircili olarak düzenleneceğini düşündüğünü ifade etmişti.

Tokyo Valisi'nden uyarı gelmişti

Japonya'da koronavirüsün İngiltere mutasyonu tespit edilmişti. Tokyo Valisi Yuriko Koike, bu nedenle vaka sayılarının patlak verebileceğini söylemişti. Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın maliyeti, koronavirüs tedbirleri sebebiyle 2,8 milyar dolarlık bir artış gösterdi. Bu nedenle şimdiye kadarki en pahalı yaz olimpiyatlarının gerçekleştirileceği ifade ediliyor.

Japonlar tepki gösteriyor

NHK isimli ulusal yayın kuruluşu tarafından yapılan ankete göre, Japonların birçoğu Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın 2021 senesinde gerçekleştirilecek olmasına tepki gösteriyor. İnsanlardan bazıları bu oyunların biraz daha ertelenmesini isterken, bazıları ise tümüyle iptal edilmesini talep ediyor.

Japonya Başbakanı Suga ise Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın "global dayanışmanın simgesi" haline gelebileceğini dile getiriyor. IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) Başkanı Bach, söz konusu oyunlarda yer alacak bütün sporcular ile seyircilere koronavirüs aşısının uygulanmasını sağlayacaklarını belirtmişti. Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na 200 farklı ülkeden 11 bin atletin katılım göstereceği tahmin ediliyor.

Japonya'da koronavirüs tablosu

Japonya'da şu ana kadar 452 bin 702 vaka tespit edilirken, koronavirüs kaynaklı 8 bin 758 can kaybı gerçekleşti. Japonya'da koronavirüsün Brezilya, Güney Afrika ve İngiltere mutasyonlarının haricinde yeni bir mutasyonun tespit edildiği öğrenildi. Söz konusu mutasyona 396 kişide rastlandığı ifade edildi. Bu vakaların, Tokyo'nun da yer aldığı Kanto bölgesinde saptandığı kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021, 14:52