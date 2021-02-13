Öküz Yılı Nedir? Öküz Yılı Anlamı Ne? Çin Yılına Göre Burcunuz Nedir

Sosyal medyada sıkça karşılaşacağımız gibi küresel anlamda Öküz yılına girdik. Özellikle de Instagram da doğu kültürlerine ait olan birçok kişi öküz yılına dair paylaşımlar yaptı. Hem sosyal medya fenomenlerinden hem ünlülerden hem de Instagram kullanıcılarından gördüğümüz bu öküz yılı nedir? Özellikleri nelerdir ve bizler Öküz Yılı’ndan hangi burcuz?

Öküz yılının ne olduğu ve hangi burca ait olduğumuz vatandaşlar tarafından sıkça merak edildi. Instagram hikayelerinde göze çarpan öküz yılı nedir? Öküz yılı ne olduğunu sizler için araştırdık ve merak edilen her ayrıntıyı yazdık.

Çin Takvimi herkesin bildiği gibi eski 12 hayvanlı Türk takvimine oldukça benzerdir. 12 yılda bir hayvan döngüsü tamamlanır. Öküz yılı da bu takvimdeki ikinci yılı temsil eder. Öküz yılına girdiğimiz bugünler de gerek sosyal medya da gerekse diğer platformlar da yeni emojiler ve kutlamalar yer aldı.

Emojileri ve aktiviteleri gören birçok kullanıcı da Öküz yılının ne olduğunu merak etmişti. Öküz yılı ve Çin takvimine göre burçlar şöyledir;

Çin inancında takvim de ikinci sırada yer alan Öküz yılında doğanlar güvenilir ve istikrarlı insanlar olur. Öküz Yılı’nın kökeni yukarı da bahsettiğimiz gibi eskiden Türkler tarafından kullanılmış olan 12 Hayvanlı Türk Takvimi’ne dayanır.

12 Hayvanlı Türk Takviminde yıllar bizim günümüzde kullandığımız takvimlerde yer alan sayılara göre değil hayvanlara göre isim alır ve sıralanır.

12 ŞUBAT ÖKÜZ YILI

12 Şubat tarihi itibariyle yeni yıla giren Çin için Öküz Yılı kutlamaları başladı. Çin’in kültüründe oldukça büyük bir yer kaplayan bu olay içinde Instagram başta olmak üzere birçok uygulama özel efektler ve emojiler çıkardı.

ÇİN YENİ YILI

12 Hayvanlı Takvime göre ise yeni yıl, her yılın ilk yeni ayı ile dolunayı arasında yer alır. Bu yılda bu tarih 12 Şubat’a denk gelmektedir.

DİĞER YILLAR

Takvimde yer alan diğer yılların isimleri de şu şekildedir; (Eski Türkçeleri de yanlarına yazılmıştır)

Yıl sıçan yılı ile başlar ve ud (öküz) yılı ile devam eder. Daha sonra ise üçüncü hayvan olan parsa geçilir böylece pars yılı, ardından da tawışgan (tavşan) yılı, sonra da nek (timsah) yılı gelir. 6.sıra da ise yılan yılı 7.sırada yund (at) yılı yer alır. Daha sonra koy (koyun) yılı ve biçin (maymun) yılı gelir. Takagu (tavuk) yılı, it (köpek) yılı ve son olarak da takvimde son yer alan hayvanın yani tonğuz (domuz) yılı kutlanır.

ÖKÜZ YILINA GÖRE BURÇLAR