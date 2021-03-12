Okullarda Nisan Ara Tatili Ne Zaman Başlayacak Ne Zaman Bitecek? Nisan Ara Tatili İptal Mi Edildi?

Geçtiğimiz sene Mart ayında hayatımıza giren ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile başarılı bir şekilde mücadele etmek için çeşitli önlemler alınmıştı ve bu önlemlerden birisi okulların kapanmasıydı. Virüsün yayılımını engellemek adına alınan bu önlemin sonucunda öğrenciler derslerine internet üzerinden çevrimiçi olarak katılmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda alınan kararla birlikte, vaka sayılarının azalması nedeniyle okullar yüz yüze eğitime geçmeye başladı. Geçen sene uygulanmaya başlayan ara tatillerin bu sene yüz yüze eğitimde yapılıp yapılmayacağı da merak edilen konular arasındaydı. Nisan ayında yapılması planlanan ara tatille ilgili MEB açıklama yaptı.

Son yapılan Kabine Toplantısının ardından okulların 2 Mart itibariyle tekrar açılacağı söylenmişti. Okulların 2 Mart’ta açılacağını öğrenen öğrenciler, Nisan ara tatilinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

NİSAN ARA TATİLİ YAPILACAK MI?

Pandemi sürecinde 1.dönemin bir çoğunu çevrimiçi ortamda alan öğrencilerin ara tatili 25 Ocak 2021 tarihinde başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile birlikte, 25 Ocak 2021’de başlayan ara tatile 7 gün daha eklenmişti ve tatil 21 gün sürmüştü. Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime bir türlü geçemeyen öğrencilerin kafalarında ders takvimi konusunda pek çok soru oluştu.

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığı, Nisan ayında uygulanacak olan ara tatil süresini Ocak ayında gerçekleşecek yarıyıl tatiline eklemiş oldu. Böylece, 12-16 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Nisan ara tatili iptal edildi.

OKULLARDA İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

İkinci döneme 15 Şubat 2021 tarihinde başlayan öğrencilerin, 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminin biteceği tarih 19 Haziran 2021 olarak belirlendi. Ancak geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada, telafi yapılması için öğrencilerin Temmuz ayına kadar okulda tutulması planlandığı söylenmişti. Eğer bu plan uygulanmazsa, öğrenciler 19 Haziran 2021 tarihinden itibaren 11 haftalık yaz tatili yapmış olacak.