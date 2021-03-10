Okullar tüm yaz açık olacak! 

Türkiye'de kontrollü normalleşme süreci kapsamında bazı sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime geçildi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin 2 Temmuz 2021 tarihinde sona ereceğini belirtmişti. Yani yaklaşık 1 milyon öğretmen ile 18 milyondan fazla öğrenci, ikinci dönemin sona ermesi için 2 Temmuz 2021 tarihini beklemek zorunda. İkinci dönemin bitiş tarihi bu şekilde duyurulsa bile bakanlık tarafından yeni bir çalışma yürütülüyor.

Gönüllü okul programı hayata geçirilecek

Koronavirüs sebebiyle bir senedir uzaktan eğitim göre öğrencilerin herhangi bir eksiklik yaşamaması amacıyla 2 Temmuz 2021 tarihinin ardından gönüllü okul programının hayata geçirileceği öğrenildi. Takviye özelliğine sahip olan bu program ile uzaktan eğitim sürecinde yaşanan eksikliklerin tamamlanması amaçlanacak. Söz konusu program doğrultusunda bütün sınıf düzeylerindeki eksiklikler değerlendirilecek. Bir üst sınıf kademesine geçmeden önce derslerden bazılarında öğrenilmesi şart olan konulara yeterince hâkim olamayan öğrencilere ağırlık verilecek. Gönüllü okul programı kapsamında ya bütün derslerden ya da bazı derslerden öğrencilerin okula davet edileceği bildirildi. Söz konusu programa gönüllü olanlar dâhil edilecek. Fakat öğretmenler, bir senedir uzaktan eğitim olan öğrencilerin genel olarak bu derslere katılacağı fikrine sahip.

İlave ücret verilecek

Öğretmenler için bir çalışma planı hazırlanacağı ve gönüllü olarak görev yürütmek isteyen öğretmenlere ilave ücret verileceği kaydedildi. Gönüllü okul uygulamasının 31 Ağustos 2021 tarihine kadar sürebileceği ifade edildi.

Karneler ne zaman verilecek?

2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin sona erdiği tarihte öğrencilere karnelerinin verileceği belirtildi. Sınıf düzeyi fark etmeksizin öğrencilere 2 Temmuz 2021 tarihine karnelerinin verileceği kaydedildi. İkinci dönem sona erene kadar müfredatın yavaşlatılacağı, eksikliklerin giderileceği ve takviye programının hayata geçirileceği aktarıldı. Öğretmenler, müfredatta oluşan açığın doldurulabilmesi amacıyla bu durumu bir fırsat olarak görüyor. Öğrenciler, veliler tarafından onay verilmemesi durumunda 2 Temmuz 2021 tarihine kadar yine uzaktan eğitimi sürdürecek.

Seminerler ne zaman yapılacak?

Öğretmenlere normal şartlarda dönem sonunda 2 hafta boyunca seminer verilirdi. Koronavirüs nedeniyle yaşanan takvim değişikliğinin ardından öğretmenlere yönelik seminerlerin Ağustos ayının sonunda verilmesi gerekiyor.

Takvim nasıl işliyor?

31 Ağustos: Okullarda birinci dönem başladı.

16-20 Kasım: Ara tatil verildi.

25 Ocak-12 Şubat: Yarıyıl tatili verildi. Nisan ayındaki ara tatilin de eklenmesiyle birlikte sürenin uzatıldığı bildirildi.

2 Mart: İkinci dönem başladı.

8 Mart: Lise öğrencilerine yönelik yüz yüze sınavlar başlatıldı.

6 Haziran: LGS (Liselere Geçiş Sınavı) yapılacak.

26 Haziran: TYT (Temel Yeterlilik Testi) yapılacak.

27 Haziran: AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve YDT (Yabancı Dil Testi) yapılacak.

2 Temmuz: İkinci dönem sona erecek.

2 Temmuz-31 Ağustos: Gönüllü okul uygulaması geçerli olacak.

2021-2022 eğitim öğretim yılının ise 31 Ağustos 2021 tarihinde başlayabileceği tahmin ediliyor.