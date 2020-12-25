Okullar Ne Zaman Açılacak? Son Dakika: Yüz Yüze Eğitim İçin Beklenen Açıklama Geldi

Öğrenciler ve veliler uzun zamandır okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Öğrencilerin bazıları yüz yüze eğitime geçmek isterken diğerleri uzaktan eğitimi destekliyor. Herkesin merak ettiği konu okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitimin zorlukları okulların açılması ile ilgili soruları akıllara getiriyor. Başta öğrenci ve öğretmenler olmak üzere veliler de uzaktan eğitim konusunda muzdarip. Gündemin ana konularından biri olan okullar ile ilgili gelişmeler merak konusu. İşte o açıklama…

Korona virüs salgını ile eğitime uzaktan devam edilme kararı alınmıştı. 2020 yılının mart ayından itibaren üniversite ve okullar kapatılmış internet üzerinden derslere devam edilmişti. Dersler işlenip sınav zamanı geldiğinde uzaktan sınavların nasıl olacağı hakkında farklı sesler yükseldi. Sınavların uzaktan eğitim ile yapılmasını isteyen öğrenciler yüz yüze sınavlar iptal olsun talebinde bulunarak Milli Eğitim Bakanı’na seslerini duyurmaya çalıştılar.Yüz yüze sınav kararının iptalı için Twitter üzerinden isteklerde bulunuldu. Peki uzaktan eğitimde yüz yüze sınavların iptali oldu mu? Milli Eğitim Bakanlığı konu ile ilgili ne açıklama yaptı?

Yüz yüze sınav sistemi iptal olacak mı?

Sınavların yapılış tarihinin yarı yıl tatilinden sonra olacağı açıklandı. Öğrenciler taleplerine kavuştu. Yüz yüze sınav sistemi ertelendi. Seslerini internet üzerinden duyurmaya çalışan öğrenciler istediklerini elde ettiler. Açıklanan haber yüz yüze sınavların erteleneceği yönünde.

Sayın Ziya Selçuk geçirdiğimiz bu sürecin önceki yıllardan farklı olduğunu ve buna bağlı olarak üzerinde değerlendirmeler yapılarak kararlar alındığını açıkladı. Selçuk, Bilim Kurulunun tavsiyelerini de dikkate alan bakan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yüz yüze sınavlara katılmayacağını dönem sonu puanlarının derse katılım üzerinden belirleneceğini açıkladı. Bakan, lise öğrencileri için ise birinci dönem notlarının ikinci dönemde yapılacak yüz yüze olan sınavlar üzerinden belirleneceğini belirtti.

Sınavlar Ne Zaman olacak?

Yapılan açıklamaya göre sınav tarihlerinin öğrencilerin not bilgilerinin bulunduğu e-Okul sistemi üzerinden en az bir hafta öncesinden öğrencilere bildirileceği duyuruldu.