Okullar Ne Zaman Açılacak, 15 Tatil Ne Zaman Bitecek?

Salgın nedeniyle 1 yıldır okullardan uzağız. Küçük büyük demeden herkesin eve kapandığı bu dönemde en çok da okul çağındaki çocuklar etkilendi. Eğitim – öğretim ortamından uzaklaşan çocuklar bir an önce okula dönmek istiyor. Öte yandan veliler de tatil ne zaman bitecek ya da okullar ne zaman açılacak gibi soruların cevaplarını merak ediyor.

Bakan Ziya Selçuk’tan da ise kısa süre önce 15 Şubat’tan sonra öğrencileri okulda görmek istediğine dair gelen açıklama herkesi umutlandırmıştı.

Geçtiğimiz hafta karnelerini online ortam teslim alan çocuklar ise okullarının bir an önce açılmasını istiyor. Millî Eğitim Bakanlığının da isteği bu doğrultuda.

15 TATİL NE KADAR SÜRECEK

Öte yandan yine bu tatilin ne kadar süreceği uzayacağı ya da uzamayacağı da gündemden düşmüyor. 15 Şubat tatili ise üç hafta sürecek. İlk haftası da geride kaldı bile. 15 Şubat tarihiyle de okulların açılması planlanıyor. Yine okulların açılacağı süreçte bakılacak ilk veri ise vaka sayıları olacak. Vaka sayılarında yaşanan bu düşüşlerle birlikte okulların açılması da yine netleşecek.

Öğrencilere seslenen Selçuk ise okulların açılma tarihi ile ilgili 15 Şubat demişti. Salgına göre de değerlendirmelerin devam edeceğini açıklamıştı.

Salgınla birlikte tüm dünya kendini dijital bir ağın içinde bulmuştu. İş hayatı, bankacılık işlemleri gibi okul hayatı da yine dijital ortama taşınmış, öğrenciler ekranlardan ders almaya başlamıştı. Bu sefer de velilere oldukça fazla yük binmişti. Bazı veliler ve çocuklar ise maddi olanakların yetersizliği yüzünden bu süre boyunca eğitimden oldukça uzak kaldılar.

Ekran başında çok fazla vakit geçiren çocuklar için de Bakan Selçuk, ekranlardan uzak kalalım dijital ortamlardan uzaklaşalım çağrısında bulunmuştu.

YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Bakanlık tarafından alınan karara göre ise 3 haftalık tatil 25 Ocak ile başlamıştı 15 Şubat ile beraber de sona erecek. Yine vaka sayıları ve hastalığın seyrine göre bu tarihler de her zaman değişiklik olabilir.

Öğrencilerin ise yarı zamanlı mı yoksa tam zamanlı mı eğitime devam edeceklerine dair henüz bir açıklama gelmedi.