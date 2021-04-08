Okullar Kapanıyor Mu? Bakan Selçuk Uzaktan Eğitim Açıklaması Yaptı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kendisine yöneltilen soruya flaş açıklamalar ile yanıt verdi. 81 ilde tekrardan uzaktan eğitime geçilme ihtimali sorusunu cevaplayan Selçuk, bu durumun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile birlikte değerlendirildiğini ifade etti. Önümüzdeki haftada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bu tür değerlendirmelerin hayata geçeceği ifade edildi. Bunun yanı sıra, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 125 bin öğretmenin kısa zaman içerisinde aşılanacağı haberini kamuoyu ile paylaştı.

Bakan Selçuk, Habertürk Tv’de Kübra Par moderatörlüğünde gazeteciler Muharrem Sarıkaya ve Nagehan Alçı’nın sorduğu soruları yanıtladı. Milli Eğitim Bakanı, 81 ilde tekrardan uzaktan eğitime geçilme ihtimali hakkında konuştu ve verdiği yanıtla önümüzdeki haftada değişiklikler yaşanacağını açıkladı. İşte Bakan Ziya Selçuk’un açıklaması hakkında detaylar…

Bakan Ziya Selçuk Önümüzdeki Haftayı İşaret Etti

2 Mart 2021 gününde “yerinde karar” dönemine geçildiğini hatırlatan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, valiliklerin iller seviyesinde tedbirler aldığını ifade etti. HabertürkTv’de yayınlanan programda yapmış olduğu açıklamasına 9 il haricinde ortaokul ve liselerde eğitim ve öğretimde bir kapanma yaşanabileceği haberi ile devam etti. Eskişehir ve Yalova gibi ilkokullarda da kapanma gerçekleştiğini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, illerin kendi durumlarını değerlendireceklerini ve bu hususta karar alma süreçlerini yaşayacaklarını belirtti. İlerleyen sürecin, yapılan kabine toplantılarında sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında değerlendirildiğini ve bu konuda yeni kararlar alınarak devam edeceği açıklandı. Değerlendirme aşamasında olan süreç için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun birlikte çalışmalar düzenlediğini ve yeni kararlar alınacağını ifade eden Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, önümüzdeki haftayı işaret etti. Yeni haftada değerlendirme aşamasında olan konunun sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında hayata geçirileceği haberi kamuoyu ile paylaşıldı.