Okullar açılıyor mu? Dershaneler, ehliyet ve kurslar! MEB yüz yüze eğitim kararı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yüz yüze eğitimle ilgili olarak son dakika açıklaması yaptı. MEB'e bağlı olarak hizmet veren özel öğretim kurslarının yüz yüze eğitime başlamasıyla ilgili olarak önemli gelişmeler yaşandı. 4 Ocak (bugün) itibariyle rehabilitasyon merkezleri, ehliyet kursları ve çeşitli kursların bugünden itibaren yüz yüze eğitime başlayabileceğinin bilgisi verildi. Özel öğretim kursları ise 15 Şubat tarihinden sonra yüz yüze eğitime başlayabilecekler.

YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR!

Özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim merkezlerinin ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağına bağlı olarak yüz yüze eğitime başlayabileceğinin bilgisi paylaşıldı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran konuyla ilgili resmi yazıyı tüm illere gönderdiklerini belirtti. Ara verilen yüz yüze eğitim bugünden itibaren devam edebilecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen 30 Kasım 2020 tarihli yazıda ki kurallara uyarak 4 Ocak Pazartesi günü itibariyle yüz yüze eğitimin başlayabileceğini belirtildi. Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin aklında ise sınavlarla ilgili soru işaretleri kaldı. Herkes sınavlar yapılacak mı, yapılmayacak mı veya sınavlar ne zaman olacak gibi soruların cevaplarını merak ediyorlar.

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Ehliyet kursları, dershaneler, özel eğitim kurumları yeni karar doğrultusunda sokağa çıkma yasağına dikkat ederek hareket etmek zorunda kalacaklar. Bu yüzden sınavlar hafta sonu yapılamayacak. Özellikle dershanelerin öğrencilere burs vermek için düzenlediği bursluluk sınavları mayıs 2021 sonuna kadar yapılamayacak. Hafta içi eğitim veren kurumlar eğitim dönemi sonunda sınav yapabilecek, sertifika programları kapsamında hizmet verenler ise sokağa çıkma yasağı tedbirlerine uygunluk sağlayarak sertifika sınavları düzenleyebilecekler.

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021, 01:01