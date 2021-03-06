Okul servislerinde yeni tarifeler belli oldu!

Türkiye'de koronavirüs servisçileri de kötü etkiledi. Kademeli normalleşme sürecinde okullarda yeniden yüz yüze eğitime geçildi. İzmir, İstanbul ve Ankara'da kademeli normalleşme tarifesi doğrultusunda servis ücretlerinin alınmasına karar verildi.

İstanbul'da servis ücretleri nasıl olacak?

İstanbul'da 0-1 kilometre için servis ücreti 243 TL, 1-3 kilometre için servis ücreti 266 TL, 3-5 kilometre için servis ücreti 289 TL, 5-7 kilometre için servis ücreti 300 TL, 7-9 kilometre için servis ücreti 317 TL, 9-11 kilometre için servis ücreti 367 TL, 11-13 kilometre için servis ücreti 422 TL, 13-15 kilometre için servis ücreti 444 TL, 15-17 kilometre için servis ücreti 478 TL, 17-19 kilometre için servis ücreti 506 TL, 19-21 kilometre için servis ücreti 539 TL, 21-23 kilometre için servis ücreti 561 TL, 23-25 kilometre için servis ücreti 583 TL olarak belirlendi.

İstanbul Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Öztürk, haftada iki gün yüz yüze eğitim alacak öğrenciler için tespit edilen aylık ücretin yüzde 60'ının alınacağını, haftada dört gün yüz yüze eğitim alacak öğrenciler için tespit edilen aylık ücretin ise yüzde 90'ının alınacağını dile getirdi.

Ankara'da servis ücretleri nasıl olacak?

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Elmadağlı, 0-3 kilometre için servis ücretinin 253 TL, 3-6 kilometre için servis ücretinin 280 TL, 6-10 kilometre için servis ücretinin 325 TL, 10-15 kilometre için servis ücretinin 378 TL olduğunu belirtti. Elmadağlı, haftanın iki günü yüz yüze eğitim alacak öğrencilerden aylık ücretin yüzde 60'ının, haftanın dört günü yüz yüze eğitim alacak öğrencilerden ise aylık ücretin yüzde 80'inin isteneceğini kaydederek, okulların yeniden kapatılması halinde öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini söyledi.

İzmir'de servis ücretleri nasıl olacak?

İzmir Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Bostancı, 0-3 kilometre için servis ücretinin 250 TL, 0-6 kilometre için servis ücretinin 306 TL, 0-10 kilometre için servis ücretinin 325 TL, 0-15 kilometre için servis ücretinin 385 TL, 0-20 kilometre için servis ücretinin 462 TL, 0-25 kilometre için servis ücretinin 518 TL, 0-30 kilometre için servis ücretinin 568 TL, 0-35 kilometre için servis ücretinin 593 TL, 0-40 kilometre için servis ücretinin ise 631 TL olarak belirlendiğini ifade etti. Bostancı, haftanın iki günü yüz yüze eğitim alacak olan öğrencilerden aylık ücretin yüzde 65'inin isteneceğini belirterek, haftanın dört günü yüz yüze eğitim alacak öğrencilerden ise aylık ücretin yüzde 80'inin alınacağını ifade etti.