Öksürük Sesinden Koronavirüsü Tespit Eden Uygulama Geliştirildi! Üstelik Doğruluk Payı Yüzde 98

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en önemli aşamalardan biri olan koronavirüs testlerine bir yenisi daha eklendi. Tüm dünyayı şok eden bu test yönteminin diğerlerinden en büyük farkı ise herhangi bir sürüntü ya da kan örneğinin alınmıyor olması. Peki koronavirüsü nasıl tespit ediyor?

Yeni geliştirilen bir uygulama sayesinde öksürük sesinden koronavirüs tespit edilebiliyor. Kişinin öksürük şeklinden, şiddetinden yola çıkarak kişinin Covid-19 olup olmadığını tespit edebilen bu uygulama tüm dünyayı şok etti. Süreç başladığından beri uygulanan PCR testlerinden daha hızlı sonuç veren uygulamanın koronavirüs salgınını tespit etmede doğruluk oranı yüzde 98 olarak belirlendi.

Koronavirüs salgını hayatımıza girdiğinden beri burundan sürüntü alınarak uygulanan PCR testlerinin yerini alabilecek DeepCough uygulaması adeta teknolojinin kullanımında çığır açtı. Hem daha hızlı hem de daha doğru sonuç veren bu uygulama kolay uygulanabilir olmasıyla da vatandaşların gözdesi olacak gibi görünüyor. Yüzde 98 doğruluk payıyla koronavirüsü tespit eden bu uygulamanın çok yakın zamanda İOS ve Android telefonların uygulama mağazalarında yer alacağı belirtildi.

Kişinin öksürük sesini uygulamaya dinletmesinin ardından Koronavirüs hastası olup olmadığının tespit edildiği DeepCough uygulaması İngiliz araştırmacılar tarafından geliştirildi. Klinik olarak onaylanan bu uygulama geliştirilirken yaklaşık 8 bin 380 kişiden öksürük sesi örnekleri alındı ve uygulamaya tanımlandı. Alınan bu seslerin, geçen sene boyunca İspanya ve Meksika'da bulunan hastanelere koronavirüs şikayetleri ile başvuran 2 bin 339 koronavirüslü ve 6 bin 401 negatif sonuçlu kişilere ait olduğu açıklandı.

Uygulama aracılığı ile yapılan testlerin ardından bir kişinin Covid-19 olup olmadığını yüzde 98 doğruluk oranıyla tespit edebilen bu uygulamanın şu an uygulanan PCR testlerinden daha hızlı sonuç vermesi ve maliyetsiz olması nedeniyle herkes tarafından kullanılabilmesi planlanıyor.

ÇOK YAKINDA UYGULANMAYA BAŞLAYACAK

Geliştirilen bu uygulamanın çok kısa süre içinde iOS ve Androd telefonlara indirilebileceği ve tüm vatandaşların koronavirüs taşıyıp taşımadığını mikrofona öksürerek öğrenebileceği belirtildi.