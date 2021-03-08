Okey oynayan vatandaşa hapis cezası verildi!

Diyarbakır'da koronavirüs önlemlerine aykırı davranarak arkadaşlarıyla beraber kahvehanede okey oynadığı tespit edilen iş yeri sahibine hapis cezası verildiği bildirildi. Bulaşıcı hastalıklara dair önlemleri ihlâl ettiği gerekçesiyle söz konusu iş yeri sahibinin 1 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Tutuksuz sanık B.D.'ye ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi. 12'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede, koronavirüs sebebiyle faaliyet göstermeyen işletmelerin vatandaşlara hizmet vermemesi için çeşitli önlemlerin hayata geçirildiği ifade edildi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde B.D. tarafından işletilen kıraathanenin, polis ekipleri tarafından yapılan inceleme neticesinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Burada B.D.'nin arkadaşlarıyla beraber okey oynadıkları belirlendi. Bulaşıcı hastalıklara dair önlemleri ihlâl ettiği gerekçesiyle B.D. hakkında 2 aydan 1 seneye kadar hapis cezası talep edildi.

"Hatalıyım"

B.D. isimli iş yeri sahibi, koronavirüs döneminde tedbirlere riayet ettiğini belirtti. Fakat arkadaşlarının okey oynamalarına izin verdiği için hatalı olduğunu söyleyen B.D, beraat edilmesini istedi.

İndirime gidildi

Mahkeme, B.D.'nin geleceğine ilişkin kötü yan etkileri göz önünde bulundurarak söz konusu cezada indirim yaptı. Böylece, bulaşıcı hastalıklara dair önlemleri ihlâl ettiği gerekçesiyle yargılanan B.D.'ye 1 ay 20 gün hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.

B.D.'ye yönelik cezasının 2 seneden daha az olması, sanığın önceden kasıtlı bir suçtan mahkûm edilmemesi, söz konusu suçun işlenmesi nedeniyle tazmin edilmesi gerekli bir maddi hasarın mevcut olmaması, B.D.'nin adli sicil kaydında herhangi bir sabıkanın bulunmaması, sanığın karakteri ve duruşmadaki tavrı değerlendirilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.

5 sene denetim kararı verildi

B.D.'nin 5 sene boyunca denetime tabi tutulması kararlaştırıldı. Söz konusu sanığın bu süreçte kasıtlı olarak bir suça karışması durumunda mahkûm edilmesine ve ertelenmiş cezanın da duyurulmasına yönelik karar alındı.

Kıraathaneler açıldı mı?

Türkiye'de başlatılan kontrollü normalleşme kapsamında çok yüksek riskli şehirler haricinde restoran, kafe, pastane, kıraathane, lokanta ve çay bahçesi gibi işletmelerin sabah saat 07.00 ile akşam saat 19.00 arasında faaliyet göstermesine karar verildi. Söz konusu işletmelerin yüzde 50 kapasiteyle çalışması kararlaştırıldı. Yüzme havuzu ve halı saha gibi tesislerin de sadece düşük riskli şehirler ve orta riskli şehirlerde saat 09.00'dan saat 19.00'a kadar faaliyet gösterebilmelerine yönelik karar verilmişti. Valiliklerin duruma göre farklı düzenlemeler gerçekleştirebilecekleri ifade edilmişti.

Diyarbakır'da durum nasıl?

Sağlık Bakanı Koca tarafından 27 Şubat-5 Mart dönemine ilişkin paylaşılan haritaya göre; Diyarbakır'da 100 binde 19,85 vaka tespit edildi. Söz konusu şehir, son olarak haritada mavi renkle gösterilmişti. Yani Diyarbakır'da artık kıraathane gibi işletmeler faaliyet gösterebiliyor. Diğer şehirlerde olduğu gibi Diyarbakır'da da vaka artışı olması halinde kategori değişebilecek ve önlemler duruma göre artırılabilecek.