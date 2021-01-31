Oğullarını Askeri Birliğe Teslim Ettikten Sonra Şarampole Yuvarlandılar

Samsun’da yaşanan acı olayda oğulları Mürsel Çelik’i askeri birliğe teslim eden aile teslim dönüşü sonrasında şarampole yuvarlanan araç içinde yaşamını yitirdi. Ticari araçta hayatını kaybeden Mustafa (47) , eşi Gülbahar (41) ve oğlu Gürsel Çelik’in (22) Tokat’ta toprağa verildiği öğrenildi. Çelik ailesinin göz yaşları içerisinde toprağa verildiği anda ailesinin yanında olmak isteyen Mürsel Çelik, bir gün önce teslim olduğu askeri birlikten izin alarak köye geldi. Çelik ailesinin askere uğurladıkları oğulları Mürsel Çelik durum ile ilgili olarak Allah’tan gelen bir şey olduğunu ve bir şey söyleyemediğini açıklarken kendi ayaklarımız üzerinde durmayı deneyeceğiz sözünü söyledi.

Yaşanan üzücü olay dün Samsun-Ankara kara yolunda Kavak Tepesi mevkisinde yaşandı. Samsun’dan Tokat yönüne giden Mustafa Çelik’in kullandığı 59 SG 301 plakalı hafif ticari aracın sürücü Çelik’in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine öncelikle bariyerlere çarptığı öğrenildi. Yaklaşık 50 metre boyunca sürüklenen aracın şarampole yuvarlanması sonucunda 3 kişi yaşamını yitirdi. Samsun-Ankara yolunda yaşanan korkunç kazada yaralanan sürücü ile eşi Gülbahar ve oğlu Gürsel Çelik yaralı olarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Yapılan otopsi işleminin ardından Çelik ailesinin cenazesi Samsun’dan kara yolu ile Tokat’ın Almus ilçesine bağlı olan Armutalan köyüne getirilirken birliğe teslim ettikleri oğulları Mürsel Çelik ise izin alarak köye geldi. Köy meydanında helallik alındı. Ardından traktör römorkuna konularak köy mezarlığına götürülen cenazeler yan yana toprağa verildi. Ailesinin cenaze namazında ise askeri birliğe teslim edilen oğullaru Mürsel Çelik göz yaşlarına hakim olamadı. Armutalan köyünde kılınan namazın ardından Mustafa Çelik, Gülbahar Çelik ve oğlu Gürsel Çelik’in Tokat’ta toprağa verildiği öğrenildi.

Bir gün içerisinde annesini, babasını ve kardeşini kaybedip ailenin tek ferdi olarak kalan Mürsel Çelik ise ailesi hakkında kendisini askeri birliğe teslim ettikten birkaç saat sonra kaza yaptıklarını söyledi. Hayatın bir şekilde devam ettiğini ifade eden Mürsel Çelik, takdiri ilahi diyoruz böyle bir durum kısmetmiş açıklamalarında bulundu.