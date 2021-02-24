Öğretmenlere yönelik aşılama başladı!

Türkiye'de ilkokul öğrencileri ile 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime 1 Mart 2021 tarihinde başlayacak. Koronavirüs tablosuna göre düşük riskli olan illerde ise bütün okulların tam zamanlı olarak açılması mümkün olacak. Bu nedenle öğretmenlere yönelik aşılama süreci bugün itibarıyla başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a koronavirüs aşısı uygulandı. Çorum'un Sungurlu ilçesine giden Selçuk, Arifegazili İlkokulu'nda öğretmenlere yönelik aşılama sürecini başlattı.

"İlk dozu yaptırdım"

Selçuk, öğretmenlere yönelik aşılama sürecinin Şubat ayının son haftası başlatılacağına dair açıklamalar yaptıklarını hatırlatarak, bu kapsamda Çorum'un Sungurlu ilçesine gittiklerini söyledi. Kendisinin de öğretmenlerle birlikte aşının ilk dozunu yaptırdığını belirten Selçuk, ilgili sağlık kuruluşlarında öğretmenlerin aşılanacağını duyurdu.

"Randevu alabilirler"

Selçuk, Sağlık Bakanlığı tarafından konuya ilişkin planlama yapıldığını belirterek, 1 milyon 259 okul personeline ait listenin geçen hafta bakanlığa iletildiğini söyledi. Diğer vatandaşlar gibi öğretmenlerin de 2023'e SMS yollayarak ya da e-Nabız sistemine girerek bilgi alabileceklerini ve randevu alabileceklerini söyleyen Selçuk, öğretmenlerin bu şekilde koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırabileceklerini dile getirdi. Selçuk, koronavirüs aşısının ikinci dozu için de aynı sistemin geçerli olduğunu ifade etti.

"Malzeme sorunu yaşanmayacak"

Türkiye'de bulunan bütün okulların koronavirüsün başlangıcından beri TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından ortaya konulan standartlar doğrultusunda bütün hazırlıklarını yaptıklarını belirten Selçuk, halk eğitim merkezleri ve meslek liselerinin üretimiyle birlikte herhangi bir malzeme sorunuyla karşılaşılmayacağını kaydetti.

"Okulum Temiz Belgesi alındı"

Selçuk, okulların bu sürece hazır olduğuna dikkat çekerek, neredeyse bütün okullar tarafından "Okulum Temiz Belgesi"nin alındığını ifade etti. Okulların dış denetime tabi tutulduğunu belirten Selçuk, söz konusu belgenin bazı kriterlere göre verildiğini dile getirdi.

"Hiçbir ülkede öğretmenlerin tamamı aşılanmadı"

1 Mart 2021 tarihinde ilkokul öğrencileri ile 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime geçeceğini kaydeden Selçuk, dünya genelinde aşılama sürecine yeni geçildiğini ve çok sayıda ülkede okulların yeni açılmaya başladığını ifade etti. Selçuk, birçok ülkede okulların tamamen açıldığına dair bilgi verildiğini ancak şu ana kadar hiçbir ülkede tüm nüfusa ve dolayısıyla da bütün öğretmenlere aşı uygulanması gibi bir durumun olmadığını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021, 11:31