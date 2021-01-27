Öğretmenlere tablet desteği olacak mı?

Alman hükümeti Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı Anja Karliczek, pandemi sürecinin devam etmesi nedeni ile öğretmenlere dizüstü bilgisayar yardımı yapılmasına karar verdiklerini açıkladı. Söz konusu programa 500 milyon euro kaynak ayrıldığını belirtten bakan perşembe gününden itibaren dağıtıma başlanacağını belirtti.

Geçtiğimiz Ağustos ayında ilgili meclis komisyonundan alınan karara dayanan uygulamanın gecikmiş olması Alman vatandaşları tarafından tepkilere neden oldu. Bu gecikmeden dolayı hükümete yöneltilen eleştirileri geri çeviren Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı Anja Karliczek, karara son halinin verilmesinin 19 Kasım'da gerçekleştiğini ve ertesi gün eyalet yönetimlerine kararın iletildiğini ifade etti. Kararın uygulamaya konacak olmasının memnuniyet verici olduğunu söyleyen bakan eyalet yönetimlerini eleştirerek aslında bu sürecin çok daha önceden tamamlanması gerektiğini savundu. Ayrıca Karliczek, Alman okullarında dijitalleşme konusunda daha hızlı olunması gerektiğini söyledi.

Pandemiye karşı alınan önlemler kapsamında yüz yüze eğitimin en az 14 Şubat'a kadar ertelendiği Almanya'da öğretmenlere yapılacak dizüstü bilgisayar yardım planının uygulamaya geçebilmesi için mevcut yasalar gereği eyalet hükümetlerinin onayı gerekiyor. Bu nedenle söz konusu uygulamanın yürürlüğe konabilmesi için 16 eyaletten her birinin imzasının olması gerekiyor.

Türkiye'de öğretmenlere tablet dağıtılacak mı?

Alman hükümetinin pandemi nedeni ile devam eden uzaktan eğitim sürecini daha sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için hayata geçireceği öğretmenlere dizüstü bilgisayar dağıtım projesinin ardından gözler Türkiye'ye çevrildi. Üllkemizde halihazırda devam eden, ihtiyacı olan öğrencilere tablet desteğinin bir benzerinin öğretmenler için de başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Peki öğretmenlere tablet desteği verilecek mi?

Ülkemizde henüz öğretmenler için Almaya'dakine benzer bir uygulama bulunmuyor. Ancak ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz tablet dağıtımı devam ediyor. Pandeminin durumuna bağlı olarak süresi uzayabilecek uzaktan eğitimin seyrine göre benzer bir uygulamanın ülkemizde de gerçekleşmesi bekleniyor.

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Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021, 23:55