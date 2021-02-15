Öğretmenler ne zaman aşılanacak? Bakan Selçuk açıkladı

Öğretmenler ne zaman aşılanacak? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan söz konusu soruya yanıt geldi. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitim verecek olan öğretmenler başta olmak üzere Sağlık Bakanlığına listelerin gönderildiğini bildirdi.

"Yüz yüze eğitime başladılar"

Selçuk, Türkiye'de köylerde yer alan ilkokul seviyesinde 6 bine yakın birleştirilmiş sınıfın tam zamanlı olacak şekilde yüz yüze eğitime geçtiğini belirtirken, 2 bin 700 anaokulunda da aynı şekilde yüz yüze eğitimin başladığını duyurdu. 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi için diğer öğrencilerin de yeniden uzaktan eğitime başladığını kaydeden Selçuk, Türkiye'de bulunan tüm köylerde öğrencilerin hasret kaldığı okullarına kavuştuklarını ve buna tanıklık edildiği için mutlu hissedildiğini söyledi.

1 Mart 2021 tarihinde hangi öğrenciler yüz yüze eğitime geçecek?

Selçuk, 1 Mart 2021 tarihinde özel eğitim okulları ve tüm sınıf düzeylerinde ilkokulların yanı sıra 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime geçeceğini kaydetti. Şehir ve ilçe bazında koronavirüsün seyrine göre okul risk değerlendirmesinin gerçekleştirileceğini belirten Selçuk, bütün sınıf kademelerinde okulların açılması hususunda her şehrin kendi şartlarına göre gerekli hamlelerin yapılabilmesi için çalışma yürütüldüğünü dile getirdi.

Türkiye'de okulların açılış takvimi şöyle:

Köy okulları: Bugün tüm sınıf kademelerinde yüz yüze eğitime geçildi. Tam zamanlı olarak açıldı.

Anaokulları: Bugün tüm bağımsız anaokullarında yüz yüze eğitime geçildi. Tam zamanlı olarak açıldı.

İlkokullar: 1 Mart 2021 tarihinde tüm sınıf kademelerinde yüz yüze eğitime geçilecek. Haftada 2 gün olacak şekilde açılacak.

Özel eğitim okulları: 1 Mart 2021 tarihinde yüz yüze eğitime geçilecek.

8'inci ve 12'nci sınıflar: Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler yüz yüze eğitime 1 Mart 2021 tarihinde geçecek. Söz konusu öğrenciler, tam zamanlı olacak şekilde okula gidecek.

"Veliler okulların dışında beklemeli"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, bütün okullarda maske ve dezenfektan olmasına, sınıflarda yoğunluğa izin verilmemesine ve toplu etkinlikler düzenlenmemesine yönelik kararların halihazırda verildiğini belirterek, çocuklarını okullara getirip götüren velilerin hiçbir şekilde sınıflara girmemeleri ve okulların dışında beklemeleri gerektiğini söylemişti. Okul çıkışlarında velilerin bir arada beklediklerini ve sohbet ettiklerini kaydeden Prof. Dr. İlhan, bazı velilerin sigara içmek için maskelerini indirdiklerini ifade etmişti.

"Maskeyle etkinlik yaptırın"

Prof. Dr. İlhan, bu şekilde tedbirsiz hareketlerden uzak durulması gerektiğini belirterek, velilerin öğrencilere maskeyle yapılabilecek etkinlikler hususunda yardım etmeleri gerektiğini söylemişti. Öğrencilere maskeyle kitap okutulmasını ve oyun oynatılmasını öneren Prof. Dr. İlhan, böylece öğrencilerin sıkıntı çekmeyeceklerini ifade etmişti.

"Sakin bir yerde yemek yesinler"

Prof. Dr. İlhan, öğrencilerin sakin bir yerde yemek yemelerini ve yemekten sonra maskelerini takmalarını önermiş, öğrencilerin mutlaka ellerini sürekli yıkamaları gerektiğini kaydetmişti. Tuvaletlerde kalabalık oluşmasına müsaade edilmemesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. İlhan, okul servislerinde fiziki mesafeye göre oturma düzeni oluşturulması gerektiğini aktarmıştı.