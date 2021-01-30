Öğretmen ve Öğrencilere Müjde! Tablet ve Bilgisayar Desteği Geliyor

Öğretmen ve öğrencilere KDV ve ÖİV muafiyeti konusundaki kanun teklifini CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık gündeme getirdi. Meclise sunulan kanun teklifi kapsamında pandemi döneminde öğrenciler arasında eşitsizlik yaşandığı belirtilerek teknoloji alışverişlerinde KDV ve ÖİV muafiyeti getirilmesi için teklif verildi. 8 milyon kişiyi yakından ilgilendiren kanun teklifinin detayları şu şekilde:

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE TABLET BİLGİSAYAR DESTEĞİ!

Kanun teklifinin gerekçesi: Covid-19 salgını, her ülkeyi sektörü ve kişiyi doğrudan etkilemektedir. Salgının ne kadar süreceği, ne zaman sonuçlanacağı ve hayatın ne zaman normale döneceğinin bilinmezliği yüzünden, salgın krizi dünyanın karşılaştığı hiçbir krize benzememektedir. Salgın dolayısıyla eğitim-öğretime 16 Mart 2020 tarihinde ara verilmiştir ve bu süreçte yüzyüze eğitim yapılmamasından ötürü okullar fiziki olarak açılmamaktadır.

Ülkemizde de 16 Mart 2020 tarihinde kapatılan okullarımız yüz yüze eğitime başlayamamışlardır. 23 Mart sonrası eğitim faaliyetleri uzaktan yapılmaya başlanmıştır. Bu tarihten itibaren, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yüzyüze eğitim yerine Eğitim Bilişim Ağı(EBA) üzerinden TRT-EBA TV ile dersler verilmeye başlanmıştır.

Uzaktan eğitim öğrenciler arasında eğitim olanaklarına erişim açısından derin uçurumlar oluşmasına neden olmuştur. 2,8 milyon öğrenci bu süreçte EBA'ya giriş dahi yapmamıştır. Bu öğrencilerin öğrenmelerini nasıl sürdürdüğü EBA TV'ye erişimlerinin olup olmadığı, EBA TV üzerinden sunulan içeriklerin farklı sınıf seviyelerinde öğrenmeyi ne ölçüde destekleyebildiği, öğrenciler tarafından ne ölçüde izlendiği, ebeveynlerin çocuklarına ne ölçüde öğrenme desteği sağlayabildiği bilinmemektedir. Bu durumun telafisi yapılmaz ise hem okullaşma hem de öğrenme olumsuz etkilenecektir.

Yüksekokul ve üniversite ise bu süreç üniversitelerin inisiyatifi ile uzaktan eğitimle, çevrimiçi programlar ile yürütülmektedir.

Bu nedenle, eğitimin her kademesindeki öğrenciler için masaüstü/dizüstü bilgisayar ya da tablet sahibi olmak internet erişimi bir zorunluluk haline gelmiştir.

Salgın koşullarında uzaktan eğitim, öğrencilerimizin eğitim ve iletişim hakkına erişiminde önemli bir kanal olmuştur. Ancak hem öğrenciler hem de öğretmenler bilgisayar, tablet ve internet ağlarına erişimde büyük sorunlar yaşamaktadır. Öğretmenler ve öğrenciler için bilgisayar ve internet eğlence veya lüks değil, bir eğitim aracıdır. Bu nedenle hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz bilişim teknolojileri ve ağlarını edinmek üzere desteklenmeli, internet için altyapının yaygınlaştırılmasının önü açılmalıdır. Ayrıaca internet hizmetlerinden alınan KDV ve ÖİV öğrenci ve öğretmenler için kaldırılmalıdır.

Ailelerinin gelir düzeyi nedeniyle evinde uzaktan eğitim aracı olan söz konusu teknolojik cihazlardan KDV alınmaması, öğrenciler arasında var olan makasın açılmasına ve eğitimde eşitsizliklerin artmasına engel olacaktır. İnternet hizmetlerinden alınan KDV ve ÖİV'nin öğrenci ve öğretmenler için kaldırılması, öğrencilerin ve öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde yaşadığı sorunları bir nebze giderecektir.

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Lale Karabıyık'ın meclise taşıdığı kanun teklifinin onaylanması durumunda, önümüzdeki günlerde öğretmen ve öğrencilere teknoloji alışverişlerinde KDV ve ÖİV indirimi uygulanacak. Yeni kanun teklifiyle birlikte online eğitime katılamayan öğrencilerin mağduriyetinin giderilmesi, eğitimde yaşanan eşitsizliğin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.