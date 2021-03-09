Öğretmen Samuel Paty cinayetinde şok gelişme!

Fransa'da geçen yıl 16 Ekim'de gerçekleşen vahşi bir cinayet tüm dünyada geniş yanı uyandırmıştı. Derste Hz. Muhammed karikatürlerini düşünce özgürlüğü başlığı altında işlediği öne sürülen lise öğretmeni Samuel Paty, boğazı kesilerek katledilmişti. Söz konusu olay adı verilmeyen bir Müslüman kız öğrenci, öğretmen Paty'nin Hz. Muhammed'e hakaret edilen karikatürlerini savunduğunu ve Müslüman öğrencileri sınıftan kovduğunu iddia etmesiyle başlamıştı. Lise öğretmeni Samuel Paty'nin öldürülmesinin ardından Fransa'da geniş çaplı eylemler başlamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dahil birçok siyasetçi, İslamiyet ile ülkece savaşacaklarını belirtmişti.

O kız öğrenci meğer yalan söylemiş!

Boğazı kesilerek öldürülen 47 yaşındaki öğretmen Samuel Paty'nin ölmesine neden olan kız öğrencinin yalan söylediği ortaya çıktı. Öğretmen Paty'nin Hz. Muhammed'e hakaret edilen karikatürleri savunduğunu öne süren kız öğrenci, söylediği şeylerin tamamen yalan olduğunu ve o gün okula hiç gitmediğini belirtti. İsmi verilmeyen 13 yaşındaki kız öğrenci, Fransa'da kargaşaya neden olan olayda öğretme Samuel Paty'nin, kendisi de dahil birçok Müslüman öğrenciyi sınıftan kovduğunu öne sürmüştü.

"Daha önce verdiğim ifade yalandı"

Söz konusu iddia üzerine 13 yaşındaki kızın babası yasal işlem başlaştmış ve bu durumun bir hak ihlali olduğunu savunmuştu. Babanın başvurusu ve olayın duyulması üzerine öğretmen Samuel Paty vahşice katledilmişti. Vahşi bir cinayete kurban giden Samuel Paty'nin 18 yaşındaki Abdullakh Anzorov tarafından öldürüldüğü belirlenmişti. Olayları başlatan kız öğrenci, son ifadesinde o gün okula hiç gitmediğini ve daha önce verdiği ifadesinin yalan olduğunu belirtti. Yalan söyleyen kız öğrencinin ailesinin avukatı ise, "genç kızın sınıftan baskı görmesi üzerine" daha önceki ifadelerini verdiğini bildirdi.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021, 16:29