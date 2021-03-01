Öğretmen Atamaları ile İlgili Son Dakika Gelişmeleri! 2021 Öğretmen Atamaları Ne Zaman, Hangi Branşlara Kaç Bin Kişi Atanacak?

Günümüzde gerek eğitim fakültesinden mezun olmuş gerekse de başka fakültelerden mezun olup formasyon almış ve en nihayetinde KPSS’ye girmiş pek çok öğretmen adayı var. Hal böyle olunca bahsi geçen bu on binlerce öğretmen adayının gözü kulağı atama haberlerinde. Zira gerek hükümet gerekse de Milli Eğitim Bakanlığından öğretmen atamaları ile ilgili geçmişte verilmiş sözler var ve bu bağlamda on binlerce öğretmen adayı, öğretmen ataması takvimi ve atanacak öğretmen sayısı ile ilgili kesin gelişmeler bekliyor.

Siz de bu gelişmeleri yakından takip eden bir öğretmen adayı ya da öğretmen adayının yakınıysanız haberimizi okumaya devam edin çünkü haberimizin devamında 2021 öğretmen atamalarının ne zaman olacağına ilişkin son dakika bilgilerini paylaşacağız. İşte “2021 öğretmen atamaları ne zaman?” ve “hangi branşlara kaçar öğretmen atanacak?” sorularının cevapları…

2021 Yılı Öğretmen Ataması Ne Zaman Yapılacak?

2021 yılında yapılacak öğretmen atamaları ile ilgili hemen her yerde farklı bir tarih yazıyor ancak bu atama tarihlerinin hiç birisi doğru değil. Zira Başkan Recep Tayyip Erdoğan, her ne kadar yeni atamaların geleceğini söylese de net bir tarih vermekten kaçındı. Bu bağlamda 2021 öğretmen atamaları için sadece “önümüzdeki aylarda” ifadesini kullandı.

2021 Yılında Kaç Bin Öğretmen Atanacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılı öğretmen ataması kapsamında en az 20 bin öğretmenin atamasının yapılacağını söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan öğretmenler aylardır okula gidemiyordu bu nedenle büyük bir öğretmen açığı bulunmaktaydı. Sayıştay tarafından geçtiğimiz aylarda açıklanan raporda kurum bazlı yaklaşık olarak 138 bin öğretmen açığı bulunduğu belli olmuştu. Yeni eğitim öğretim döneminde bu eksikliklerin giderilmesi ve öğrencilerin mağdur edilmemesi için 2021 yılı atamalarının bir an önce yapılacağı tahmin ediliyor.