Öğrencisine Cinsel İstismarda Bulunan Öğretmen Serbest

‘Skandal bir karar’
Şüphelinin istismar ettiği kız çocuğunun avukatı Haydar Gökpınar, mahkeme kararını bir skandal olarak yorumladı ve "Şüphelinin daha önce de aynı suçtan Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmış olup beraat etmesini, şüphelinin serbest bırakılmasına gerekçe yapılmıştır. Bu durum adeta, bu suçtan yargılanıp beraat edilmesinin, tekrar eden sonraki eylemlere meşrulaştıran bir savunma olduğunu göstermektedir. Skandal bir karar. Bizim itiraz hakkımız yok, Savcılığın itiraz etmesi lazım. Biz de bunun için sosyal medyada kamuoyu oluşturup, savcılığın itiraz etmesini sağlayacağız” dedi.