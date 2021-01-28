Öğrencisine Cinsel İstismarda Bulunan Öğretmen Serbest

‘Skandal bir karar’

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, bir etüt merkezinde öğrencilere fizik dersi veren M.D., 12 yaşındaki öğrencisini 3 ay boyunca istismar etti. Olayın ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.D.’nin serbest bırakılma nedeni ise tepki çekti. Mahkeme, 2018 yılında da yine görev yaptığı okulda cinsel istismardan ötürü yargılanan M.D.’yi adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı, 3 yıl aradan sonra görülen mahkeme, 2018 yılındaki beraat kararını gerekçe gösterdi.

Şüphelinin istismar ettiği kız çocuğunun avukatı Haydar Gökpınar, mahkeme kararını bir skandal olarak yorumladı ve "Şüphelinin daha önce de aynı suçtan Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmış olup beraat etmesini, şüphelinin serbest bırakılmasına gerekçe yapılmıştır. Bu durum adeta, bu suçtan yargılanıp beraat edilmesinin, tekrar eden sonraki eylemlere meşrulaştıran bir savunma olduğunu göstermektedir. Skandal bir karar. Bizim itiraz hakkımız yok, Savcılığın itiraz etmesi lazım. Biz de bunun için sosyal medyada kamuoyu oluşturup, savcılığın itiraz etmesini sağlayacağız” dedi.